Zakucali na samom početku ankete: Aneli demolirala bivše momke, pa od Asmina dobila povratnu brzinom svetlosti (VIDEO)

Au!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Ivan je uvek bio tu za mene kad mi je bilo najpotrebnije. On i Lepi Mića dele to mesto. Treće mesto je Viktor, jako se lepo ponašaš prema meni. Nezahvalne osobe su Asmin, Luka i Janjuš - rekla je Aneli.

- Za mene je najzahvalnija osoba Mića. Druga osoba je Asmin koji grize sa svoju ćerkicu. Treće mesto su Maja, Mina, Bora... Sve bih njih stvaio na treće mesto. Aneli je najnezahvalnija, zgazila je sve kao pikavac što je on radio za nju. Mala Sara je takođe najnezahvalnija, krao je za nju, a one su ga zgazile - rekao je Sale.

- Ova anketa je jako teška po meni. Po meni je najzahvalnija osoba Terza. Pod broj dva je Maja. Ona je jako zahvalna, šta god joj daš ona se zahvali. Pod broj tri je Babejićka, odvali ti ramena koliko se želi zahvaliti. Najnezahvalnija je Aneli, nije zahvalna što ima dete sa mnom. Nisi mi zahvalna šta sam sve za tebe radio. Majo ti nisi zahvalna životu što ti je dao. moraš malo na tome da poradiš da bi bila savršena - rekao je Asmin.

- Ja jesam kao barbika ali ima dušu. Ja sam takođe od krvi i mesa - rekla je Maja.

- Samo dam ti dao savet, prema sebi nisi zahvalna. Filip je broj tri. Njemu sve devojke daju utorkom, a on nikako da ih pohvali. Nisi bio zahvalan tim devojkama što si ti dale tako brzo i lako - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić