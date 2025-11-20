OVO JE BLAM ZA NJIH: Luka oštro prokomentarisao pomirenje Aneli i Asmina, pa OVIM zbunio sve (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Luku Vujovića.

Nakon cele noći flerta u ponedeljak, u utorak nastavljaš sa osmesima prema Aniti, a onda odeš kod Aneli da se pravdaš, a ona te ništa nije pitala.

- Ako su videli da sam se smejao, jesam. Bolje da budem nasmejan nego tužan - rekao je Luka.

- Ostaće do kraja da me ne zanima. Ako to radi, nek radi - rekla je Aneli.

- Ja sam se sam vraćao od prodavnice do Paba, Anita nikad nije išla sa mnom. Ja se njoj nisam smejao. Svaki sledeći postupak je blam za njih, ispucali su se za tri godine. Ovo jeste nešto normalno, ali opet je i katastrofalno i nenormalno. Aneli treba da se obrati svojoj porodici da nikad ne uzmu u lošem kontekstu Asmina u usta. Ako je sve ovo ovako, a sutra idu na suđenje, ne vodi nigde onda. Prebacivanje ko se kome sviđa je bolesno. Svi smo nekako branili Aneli, a svi su stava da su ozbiljan blam kad iznose sve ovo - rekao je Luka.

- Meni si rekao da bih se izje*ala sa Karićem na keca - ubacila se Aneli.

- Pre tri dana ona mene naduvava kad joj je Asmin rekao nešto za mene kako je nisam branio - rekao je Luka.

- Ona je meni rekla da će da se pomiri sa tobom i da trebam da te prihvatim - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić