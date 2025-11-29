ANITA ILI MAJA? Luka priznao na koga je prvo bacio oko, pa od Aneli dobio povratnu! (VIDEO)

Au!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o Aneli Ahmić i Anitom Stanojlović.

- Ljudi pokazuju sebe i ja sam sama sebe pokazala - rekla je Aneli.

- Ona hoće da kaže unapred da će drugi biti krivi. Završili smo svaku priču, stavljena je tačka na odnos. Ja nikad nisam rekao da nemam emocije prema Aneli i da je ne volim i da bih bio sa Anitom - rekao je Luka.

- Tišina je nekad jača od zvuka! - ubacila se Aneli.

- Ako ja vodim dvostruki život onda ona vodi vrzino kolo - rekao je Luka.

- Kako ti se čini Anita? - pitao je Darko.

- Nije pao izbor samo samo na nju. Ja kad sam rekao da ću normalno da pričam sa Anitom, rečeno mi je da je bolje da nema komunikacije jer ću biti osuđen. Ja nemam problem sa njom i prija mi komunikacija s anjom, kao njoj sa Anđelom. Ona ima pravo da ustane i kaže šta hoće. Normalno je da će pre biti sa Filipom - rekao je Luka,

- Šta si ti onda tu radio kad ti je on drug? - skočila je Aneli.

- Ja nisam ništa uradio. Ja ne želim da budem sa Anitom. Mene fan grupe ne zanimju - rekao je Luka.

- Kako te ne zanimaju ako si fan grupe razvozio po kućama? - pitao je Darko.

- Pruičam za grupe za mene i Anitu. Neću sad da kažem da li ću ući u neki odnos, ali mi naredni period treba dosta snage i gledam kako da prebolim ovo - rekao je Luka.

- Rekao si da su te uvek ložile tamnopute crnke kao Anita i Sandra, a šta ti se kod plavokose lavice svidfelo? - pitao je Darko.

- Da ovde prvi put ulazim ja bih prvo prišao Maji i Aniti. Aneli me kupila sa tim što poseduje. Ima tu umiljatost, zagrljaj, video sam osobu koja zaslužuje svu pažnju ovog sveta - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić