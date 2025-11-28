Luka i Anita prikrivaju svoje emocije: Terza ih jednim potezom raskrinkao, oni odmah preokrenuli priču na Filipa i Aneli (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović pljuje Aneli Ahmić kod Mine Vrbaški i Anite Stanojlović.

- Sve ovo što priča je jasno kao dan da folira i pravi lažne frke. Verovatno se i nasmejao, nisam dobro videla. Da li ga vrti ili ne je najmanje bitno. Bitno je samo što me pravio bu*alom i što nisam mogla da budem mirna i nasmejana sa njim. Ima bezbroj situacija koje sam ja primetila, a zamislite tek ono što nisam - rekla je Aneli.

- On ne može da bude u vezi sa mnom - ubacila se Aneita.

- Rekao sam joj ispred Paba da ne govori mojom glavom i da ja želim normalan odnos sa komuniciramo, a ne neku vezu ili bilo šta. Sve je jasno kad je ona u ovom klipu našla zamerku - rekao je Luka.

- Mi smo već rekli za stolom, ono što nije želeo da prizna - rekla je Anita.

- Svaki put imaš potrebu da komuniciraš i da se obratiš nekome od nas. Terza je izašao i nasmejao se, a ti si se na to nasmejao. Ti si nama dao za pravo da mislimo da je ovo totalni inat - rekla je Mina.

- Nije inat! Ja sam rekao da nije ljubavna konotacija - rekao je Luka.

- Meni Luka može da priđe onoliko koliko ja dozvolim. Mene veza sa njim ne interesuje. Filipov je durgar, ima to nešto, ali ne bih bila sa njim. Ja sam rekla da ja smatram da se ja njemu sviđam - rekla je Anita.

- Ispadaju dva foliranta. Ja znam šta mi pričaju jedno i drugo, a sad se ovde štite. Luka mi dolazi ovde i govori: "U koje si se ti go*no uvalio" - skočio je Terza.

- Jedina osoba sa kojom bih imala nešto je Filip! - rekla je Anita.

- Aneli je jedina devojka, ako ne budem sa njom, neću biti ni sa kim - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić