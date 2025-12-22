AKTUELNO

Zadruga

Luka njoj obećao vezu, pa završio sa Anitom: Evo ko je Bognji pružio RAME ZA PLAKANJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

On joj ponudio utehu.

Luka Vujović je prošle nedelje pričao da je Tanja Stijelja Boginja jedina devojka sa kojom bi on ušao u vezu, ali se to kroz dan promenilo.

Foto: TV Pink Printscreen

Luka je naprasno shvatio da je ludo zaljubljen u Anitu Stanojlović, pa se njih dvoje više ne razdvajaju, a i s*ksualni odnosi su im učestali.

S druge strane Boginji je ruku spasa pružio Miki Dudić, pa su se njih dvoje danas držali za ruke dok su sedeli i čekali da počne podela budžeta.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

POČELO JE! Teodora počela da se žali Asminu na Bebicu, on joj odmah pružio RAME ZA PLAKANJE! (VIDEO)

Zadruga

Daje sve od sebe: Dačo se našao Aleksandri u nevolji, pa na sve načine pokušava da joj pruži utehu i ohrabrenje! (VIDEO)

Zadruga

UVEK PLAČEM ZBOG TOG OLOŠA: Anita se rasula na delove nakon sukoba sa Anđelom, Asmin joj ponudio rame za plakanje, pa uputio prekor Staniću! (VIDEO)

Zadruga

Kao da ne postojim: Ena roni gorke suze zbog Peje, Luka joj pružio rame za plakanje! (VIDEO)

Zadruga

ŠTA SAM SEBI DOZVOLIO, DA SE BAR IZJ*BALA SA NEKIM PETIM! Luka gori od besa, Maja mu pružila rame za plakanje! (VIDEO)

Zadruga

Ona je meni ispod pokrivača govorila... Alibaba postao Lukino rame za plakanje (VIDEO)