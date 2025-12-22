Luka njoj obećao vezu, pa završio sa Anitom: Evo ko je Bognji pružio RAME ZA PLAKANJE! (VIDEO)

On joj ponudio utehu.

Luka Vujović je prošle nedelje pričao da je Tanja Stijelja Boginja jedina devojka sa kojom bi on ušao u vezu, ali se to kroz dan promenilo.

Luka je naprasno shvatio da je ludo zaljubljen u Anitu Stanojlović, pa se njih dvoje više ne razdvajaju, a i s*ksualni odnosi su im učestali.

S druge strane Boginji je ruku spasa pružio Miki Dudić, pa su se njih dvoje danas držali za ruke dok su sedeli i čekali da počne podela budžeta.

Autor: R.L.