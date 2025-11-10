AKTUELNO

Zadruga

UVEK PLAČEM ZBOG TOG OLOŠA: Anita se rasula na delove nakon sukoba sa Anđelom, Asmin joj ponudio rame za plakanje, pa uputio prekor Staniću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Anita Stanojlović briznula je u plač nakon svađe sa Anđelom Rankovićem, usled čega je izašla u dvorište sa Asminom Durdžićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Obriši suzice, ajde - rekao je Asmin.

- Ološ jedan. Zastupa tu Luku da je svedočio, meni pravi taj problem - kazala je Anita.

- Dobro, ajde, smiri se - kazao je Asmin.

- Uroše, praviš mi problem. Ja sam ti rekla da se ne mešaš jer mi praviš probleme - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovaj Asmin se samo šlepa uz tebe, ja sam ti drug - rekao je Uroš.

- Molim te, samo se smiri sad, Anita nije za to ni da je ti, ni ja zamaramo - kazao je Asmin.

- Ne znate šta sam doživela sat vremena pre ulaska, privatno ovako. Uvek moram da plačem zbog ološa (Anđela). Folirant jedan - kazala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

