Šalje me u Elitu po novi trofej: Anita na ivici suza zbog rastanka sa sinom, ne može da obuzda emocije! (VIDEO)

Nije joj lako!
Anita Stanojlović večeras će se useliti u ''Elitu 9'' zbog čega više neće biti isto, a ona je na samom startu progovorila o svom sinu i zbog njega je bila sve vreme na ivici suza.
- Jako sam uzbuđena i jedva čekam da se uselim u kuću - rekla je Anita.
- Vidimo svi tvoju emociju i da te on (sin) ispratio u Elitu - rekla je Dušica.
- Često mi osporavaju moje majčinstvo, ali i ovog puta ulazim samo zbog njega. Meni je moje dete poželelo da ja pobedim i ja ću verovati da će biti tako - rekla je Anita.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić