Šalje me u Elitu po novi trofej: Anita na ivici suza zbog rastanka sa sinom, ne može da obuzda emocije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Anita Stanojlović večeras će se useliti u ''Elitu 9'' zbog čega više neće biti isto, a ona je na samom startu progovorila o svom sinu i zbog njega je bila sve vreme na ivici suza.

Više ništa neće biti isto: Anita Stanojlović je nova učesnica Elite 9! (VIDEO)

- Jako sam uzbuđena i jedva čekam da se uselim u kuću - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidimo svi tvoju emociju i da te on (sin) ispratio u Elitu - rekla je Dušica.

ANITA VEČERAS ULAZI U ELITU! Milica Mitrović novom objavom ZAPALILA MREŽE, Stanojlovićeva se obratila javnosti pred večerašnje vanredno ubacivanje (VI

- Često mi osporavaju moje majčinstvo, ali i ovog puta ulazim samo zbog njega. Meni je moje dete poželelo da ja pobedim i ja ću verovati da će biti tako - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

