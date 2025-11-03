Šalje me u Elitu po novi trofej: Anita na ivici suza zbog rastanka sa sinom, ne može da obuzda emocije! (VIDEO)

Nije joj lako!

Anita Stanojlović večeras će se useliti u ''Elitu 9'' zbog čega više neće biti isto, a ona je na samom startu progovorila o svom sinu i zbog njega je bila sve vreme na ivici suza.

- Jako sam uzbuđena i jedva čekam da se uselim u kuću - rekla je Anita.

- Vidimo svi tvoju emociju i da te on (sin) ispratio u Elitu - rekla je Dušica.

- Često mi osporavaju moje majčinstvo, ali i ovog puta ulazim samo zbog njega. Meni je moje dete poželelo da ja pobedim i ja ću verovati da će biti tako - rekla je Anita.

Autor: N.Panić