Ona je meni ispod pokrivača govorila... Alibaba postao Lukino rame za plakanje (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić i Luka Vujović ogovarali su Aneli Ahmić za vreme reklama. Luka je žestoko razvezao jezik i Alibabi se žalio na ponašanje bivše verenice.
- Sve što se dešava pričao sam pre tri meseca, ali sad moram da je podržim jer vidim da je loše. Ovo što tebi radi je 3% šta je meni radila u sedmici - rekao je Asmin.
- Ona je meni ispod pokrivača deseto govorila, kako je ovo rijaliti i kako treba da se posvađamo i da ne pričamo po pet dana. Kaže da mi ovde radi namerno jer ne smem da je udarim, pa valjda to ide prirodno - govorio je Luka.
- Ovo nije dobro, kome si se ti svetio? Sebi? - ptala je Sofija.
- Njoj i Siti - rekao je Asmin.
- Pogrešno radiš, treba da budeš uz nju. Ti ipak imaš dete sa njom - govorio je Terza.
- Jao, ti pričaš - dodala je Sofija.
Autor: A. Nikolić