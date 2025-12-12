AKTUELNO

Zadruga

Ona je meni ispod pokrivača govorila... Alibaba postao Lukino rame za plakanje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić i Luka Vujović ogovarali su Aneli Ahmić za vreme reklama. Luka je žestoko razvezao jezik i Alibabi se žalio na ponašanje bivše verenice.

- Sve što se dešava pričao sam pre tri meseca, ali sad moram da je podržim jer vidim da je loše. Ovo što tebi radi je 3% šta je meni radila u sedmici - rekao je Asmin.

pročitajte još

Aneli napravila karambol: Zaletala se na Luku, on je najgore urnisao! Vujović šokirao priznanjem nakon klipa vrele akcije Ahmićeve i Alibabe! (VIDEO)

- Ona je meni ispod pokrivača deseto govorila, kako je ovo rijaliti i kako treba da se posvađamo i da ne pričamo po pet dana. Kaže da mi ovde radi namerno jer ne smem da je udarim, pa valjda to ide prirodno - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo nije dobro, kome si se ti svetio? Sebi? - ptala je Sofija.

- Njoj i Siti - rekao je Asmin.

pročitajte još

Traži Alibabinu zaštitu: Anelini jecaji odzvanjaju Šimanovcima, ubeđena da će Asmin i Luka postati prijatelji (VIDEO)

- Pogrešno radiš, treba da budeš uz nju. Ti ipak imaš dete sa njom - govorio je Terza.

- Jao, ti pričaš - dodala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PAO POLJUBAC?! Teodora i Filip se na trenutak zavukli ispod pokrivača, pa on HITNO napustio njen krevet! (VIDEO)

Zadruga

Trudi se da joj bude rame za plakanje: Munjez i Stefani se dive slici malog Koste, ona i dalje potpuno slomljenja zbog keteringa! (VIDEO)

Domaći

PROZVALA JE GUTALICOM, A SAD JOJ JE RAME ZA PLAKANJE! Anđela pronašla utehu u Kačavendinom zagrljaju, ne prestaje da roni suze zbog Gastoza (VIDEO)

Zadruga

NAŠLA JOJ SE KAO RAME ZA PLAKANJE! Ena se zavukla s Draganom pod jorgan, pa obavile maratonski razgovor (VIDEO)

Zadruga

POPUSTILE KOČNICE: Luks i Sara Stojanović se prepustili strastima, započeli igrarije ispod pokrivača! (VIDEO)

Zadruga

Agato Kristi, diži se! Bebica postao Teodorin džoger za brisanje patosa! Ona divlja, on joj se izvinjava (VIDEO)