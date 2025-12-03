Agata Kristi, diži se! Bebica postao Teodorin džoger za brisanje patosa! Ona divlja, on joj se izvinjava (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Dok je Jovana Tipšin zajedno sa "Prestige" bendom pravila atmosferu za pamćenje, Teodora Delić besnela je na Bebicu jer ga je uhvatila kako prati da li ona gleda u Filipa Đukića.

- Sve pokvariš, sve. Hajde ma*š u pi*ku materinu - rekla je Teodora.

- Hajde sedi lepo - rekao je Bebica.

- Ti proveravaš da li je tu (Filip) i da li ja gledam, ma*š bre u pi*ku materinu - besnela je Teodora, a nakon par trenutaka ćutnje, nešto je promumlala, što je Bebicu zaintrigiralo:

- Šta kažeš - pitao je Bebica.

- Ništa tebi ne kažem, tebi ništa ne kažem - rekla je Teodora.

- Jao...Dobro, kapiram, izvini - kukao je Bebica.

- Ma boli me bre ku*ac za to tvoje izvini...Ti našao da proveravaš da li ja gledam, ti našao, šta glumiš ti?! - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić