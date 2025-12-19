Dan sa njom mi je lepši nego mesec i po dana sa Aneli: Luka na stubu srama zbog izdaje Đukića i veze sa Anitom, on šokirao priznanjem (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor između Anite Stanojlović i Luke Vujovića o poljupcu, ulasku u vezu, ali i o Lukinom bivšem drugu, Filipu Đukiću.

- Ovo je blam. Pre 15 dana je skakao i govorio Aneli da će da se bore protiv svih, kleo se u 30 godina prijateljstva sa Filipom Đukićem, on potencirao više na tome, i sada zbog jedne Anite, da on izgubi prijatelja i lako pređe preko toga. Njemu je bitna njena reakcija, šta će ona da kaže, boli njega ku*ac šta će on da kaže. Vidiš šta je taj rijaliti uradio, da njemu prevagne, nije on đubre i skot da kaže da ga boli ku*ac, ali on je vagao. Da li da izgubi Filipa ili da odigra rijaliti?! On se kleo u ženu koja ima dete, za ovu ženu je do pre pet dana pričao da je lud za njom - rekao je Ivan.

- Ako po postupcima imaš mišljenje o nekome, onda mi je jasno da si pristrasan sa nekima, imaš još gore mišljenje - rekao je Luka.

- Svojim postupcima za ovih mesec dana, Anita je pokazala sve isto. Ja sam pogledao Anitu, Anita danas se kezi, a on hoće da rikne, kao ja kada bih ovoj kugli izjavljivao ljubav. Možda se među njima nešto rodi...Znači Luka je ušao ovde sa nameom da uništi Aneli. Ako je to tolika ljubav, da mi je Milan rekao, rekao bih: "Zbog ove ribe, izvini Filipe, ona se meni mnogo više sviđa" - rekao je Marinković.

- Anita je ovde 30 i nešto dana, od toga joj Filip nije prilazio 15 dana, ovde je bila svađa mene i Aneli, mi smo se grlili. Ništa nije bilo...Ne pravdam se ja Filipu, ja neću da kažem kako nije. Do pre dve nedelje nije ništa bilo! - rekao je Luka.

- Flertovali ste, tačka i kraj, ušli ste u vezu i nema pravdanja - rekao je Mića.

- Ispao sam loš verenik, ispao sam loš prijatelj. Rekao sam Filipu kada smo se poljubili, rekao je da mu ne smeta. Dan koji sam proveo s njom mi je lepši nego mesec i po dana ovde s Aneli - rekao je Vujović.

- Sve što sam govorio, on je mene napadao da sam nikakav drug. Sve što sam rekao, sve je istina bilo, zna i Anita šta mi je pričala. Luka je ispao loš prema Aneli, Luka je ispao loš prema Filipu, drugaru od 30 godina - rekao je Terza.

- Ja sam Ivanu govorila ovo svaki dan, on me je ubeđivao da me Luka voli. Hteo se odvojiti od mene, njegova emocija prema meni je prestala, možda nikada nije ni imao. Kada je ušao ovde, muvao se sa Majom posle dva dana. Sve ovo što je radio sa Anitom, ništa mu ne verujem. Nisam bila luda, to me je sve vreme remetilo, to je u meni budilo ono ponašanje, bila sam nezadovoljna - rekla je Aneli.

- Oni se dogovaraju kako da se opravdaju Filipu, ja ovde ne vidim ništa, s Anitine neku šaku jada, sa njegove ne...Mića ih je naturirao da uđu u vezu. Mićo, sr*la janja oko panja. Ne spinuj priču Mićo, imaćeš ekipu u pabu, šta te boli đ*ka šta sam ja, tema su njih dvoje - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić