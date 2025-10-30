AKTUELNO

Zadruga

OPROSTILA JE JER IMA JAK ŽELUDAC: Maja potkačila Aneli zbog pomirenja sa Lukom, pa rešila njega da isprovocira: LUKICA OPSTAJE SA NJOM U ODNOSU ZBOG... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', postavljeno je Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stvarno nije fer što više ne spominje igrarije sa Jakšićkom, Sarom i Majom, nego si samo ti sad centar - glasila je konstatacija.

- Šta da radim, izmanipulisao me je. On jeste manipulator. On je emotivni manipulator. Ja sam takva, praštam iznova - rekla je Aneli.

- Aneli ima jak želudac, pa prelazi preko svega. Jedva čekam da vidim Lukine i moje slike. Ona je ušla naoštrena ovde zbog stvari koje je radio. Lukica opstaje u odnosu zarad višeg cilja - rekla je Maja.

- Luka, pitaš se odakle Bebici želudac za neke stvari, a da li ga ti imaš? - glasilo je pitanje za Luku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam šta je loše u tome što je radila stvari samo da bi me isprovocirala. Jasno i glasno je rekla koga voli, to je veoma jasno - rekao je Luka.

- Aneli i Luka bi i kamen pojeli, samo da su u centru i nekoj priči - dodao je Bebica.

- Aneli i Luka nisu bili zajedno kad se ona ka meni okrenula i rekla mi ''pi*ko''. Ona je gledala tačno da kamera ne snimi, da bi to radila. Ja stojim iza svojih reči da Luka istinski ništa loše čovek nije uradio, njega su svi napadali da se loše ponaša. Napala ga je Aneli, kao da je ko zna šta radio - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

I tebe boli ku*ac, pa gde gledaš?! Terza saterao Aneli u ćošak, ona progovorila o odnosu sa Lukom: To što on priča da je ocu i majci okrenuo leđa, to

Zadruga

ONA JE BLAM: Karić osolio po Aneli zbog odnosa sa Lukom, pa se osvrnuo na Sandru! (VIDEO)

Zadruga

'NIJE POKAZALA EMPATIJU!' Milena uverena da se Maja više potresla zbog Janjuša nego Aneli, pa optužila Ahmićevu da ne PRESTAJE sa lažima o odnosu sa A

Zadruga

Ljubi je u glavu, a meni morališe: Alibaba uveren da nijedna žena ne bi bila ozbiljno sa Lukom jer je ozbiljan PAPAK! (VIDEO)

Zadruga

Raste poput kvasca! Sara ne skida osmeh s lica zbog Janjuša, Ivan ponovo potkačio Anđela: Nemam želudac kao MUTAVI sa Anitom (VIDEO)

Zadruga

Budete li se pomirili bićete najveće budale: Mića da Aneli vetar u leđa u ratu sa dušmanima, njenu vezu sa Lukom osudio na propast! (VIDEO)