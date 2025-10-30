OPROSTILA JE JER IMA JAK ŽELUDAC: Maja potkačila Aneli zbog pomirenja sa Lukom, pa rešila njega da isprovocira: LUKICA OPSTAJE SA NJOM U ODNOSU ZBOG... (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', postavljeno je Aneli Ahmić.

- Stvarno nije fer što više ne spominje igrarije sa Jakšićkom, Sarom i Majom, nego si samo ti sad centar - glasila je konstatacija.

- Šta da radim, izmanipulisao me je. On jeste manipulator. On je emotivni manipulator. Ja sam takva, praštam iznova - rekla je Aneli.

- Aneli ima jak želudac, pa prelazi preko svega. Jedva čekam da vidim Lukine i moje slike. Ona je ušla naoštrena ovde zbog stvari koje je radio. Lukica opstaje u odnosu zarad višeg cilja - rekla je Maja.

- Luka, pitaš se odakle Bebici želudac za neke stvari, a da li ga ti imaš? - glasilo je pitanje za Luku.

- Ne znam šta je loše u tome što je radila stvari samo da bi me isprovocirala. Jasno i glasno je rekla koga voli, to je veoma jasno - rekao je Luka.

- Aneli i Luka bi i kamen pojeli, samo da su u centru i nekoj priči - dodao je Bebica.

- Aneli i Luka nisu bili zajedno kad se ona ka meni okrenula i rekla mi ''pi*ko''. Ona je gledala tačno da kamera ne snimi, da bi to radila. Ja stojim iza svojih reči da Luka istinski ništa loše čovek nije uradio, njega su svi napadali da se loše ponaša. Napala ga je Aneli, kao da je ko zna šta radio - rekao je Janjuš.

