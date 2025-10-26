Budete li se pomirili bićete najveće budale: Mića da Aneli vetar u leđa u ratu sa dušmanima, njenu vezu sa Lukom osudio na propast! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Jakšić.

- Što se tiče Luke i našeg odnosa u početku smo se družili i pili kafe, a onda su došle spekulacije, pa smo se udaljili. Zaštitio si sebe, ja sam to prihvatila i nisam ti zamerila. Ja kad sam u vezi, ako iskreno volim, nemam problem da se provodi vreme sa bilo kim. Ušli ste sa nepoverenjem i zato su se dešavale te stvari. Ja ću da ostavim Aneli jer smatram da bi ti voleo da ona ostane. Što se tiče Aneli ne poznajem je, ne mogu da je stavim na lomaču. Meni je bitno kako će prema meni da se ponaša. Vidim da radi neispravne stvari prema Luki, dosta vremena provodi sa Janjušem, ali sama ćeš da se boriš u da nosiš to breme. Moram da kažem da je ozbiljna riba koja je ovde pomrisila konce muškarcima i ženama. Ja sam prihvatila druženje sa njom jer me nije uvredila. Radi Luki stvari koje ne bih nikad dopustila, a ne znam da li će Luka imati želudac za pomirenje - govorila je ona.

- Većina ljudi je ovde večeras pokazalo da su sujetni i loši. Aneli Ahmić je neko ko je polupam, život je ovu devojku totalno zgazio. Ti si dozvolila sebi da dođeš u ovu situaciju. Ti si sama dozvolila da u tvoj život uđu ovakvi muškarci koji te na kraju p*šaju. Nemoj da te iznenadi promena odnosa takmičara prema tebi nikad jer ti ovde malo ko misli dobro. Sve si sama sebi dozvolila, za stvari koje se dešavaju kriva si ti. Ti si dozvolila ulazak u tvoj život ovih muškaraca. Tvoj flert da se osvetiš uradila si na još lošiji način. Ovako ima pravo da on zameri tebi, ti njemu, a smeju vas se dušmani. Kad sam pričao da vam je veza cirkus pričali su vam da je Luka prava muškarčina. Budete li se pomirili bićete najveće budale na svetu. Luki zameram što je rekao malopre Aneli, ona je tebi u oči rekla da će da ti j*be mater. Ne mogu da vam hvalim vezu jer sam bio protiv toga. Aneli, grešila si i grešiš, a iz svakog poraza bar nekad izvuči pouku. Nemoj da dozvoliš sebi da te neko ovde gazi. Kod mene ćeš uvek da imaš podršku kad si u pravu - govorio je Lepi Mića.

- Ona je meni rekla da sam isti Asmin - rekao je Luka.

- Ispao si isti i rekao da si me prihvatio - dodala je ona.

- Luka, bio sam protiv tvoje veze, jesi branio nju i njeu porodicu, a odnos tebe i drugih devojkama prema njoj je bio loš. Ne može niko da postoji osim nje. Ja mislim da nemaš emocije prema Maji i da voliš Aneli, ali to je nepoštovanje. Drago mi je daniste zajedno i navijam da ne budete jer mislim da će biti mnogo bolje i tebi i njoj. Vaša veza je unesrećila mnoge, nađite sebi druge izbore. Ostaviću Aneli, njoj treba poštovanje i nemoj da te dotiču kritike dušmanima - pričao je Mića.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić