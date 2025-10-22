Ostala u šoku! Aneli saznala da Luka plače, ne može da veruje, Zorica stala na njenu stranu: Ispunila si ovima želju, svi se smeju! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Zorica Marković došla je do paba gde je ležala utučena Aneli Ahmić, te je tako porazgovarala sa njom o situaciji sa Lukom Vujovićem.

- Ovaj Sale drtlja, sve im je preneo, ispričao im...Ispričao ovima, krdu, odnosno rasp*ndrkači - rekla je Zorica.

- Da sam prsten vratila - pitala je Aneli.

- Da, ovoj babuskari (Kačavenda) - rekla je Zorica.

- Gde je Luka - pitala je Aneli.

- Ispred izolacije, priča sa Pečenicom i plače, ali nisam ti ja rekla - rekla je Rada.

- Zorice, misliš da on mene voli - pitala je Aneli.

- Da, sto odsto - rekla je Zorica.

- Flertovao se, gledao, tri osobe - rekla je Aneli.

- Ti malo preteruješ, ali te ja razumem, ja tako preterujem. Ti kako ga napadaš i vređaš, stvarno malo preteruješ, a on je osetljiv i to mu smeta - rekla je Rada.

- Ako imaš emocije, ne dozvoli im da se smeju, oni se svi smeju sada, ti si njima ispunila želju - rekla je Aneli.

- Ti najbolje znaš, ja sam uz tebe, da se mešam nepristojno je, šta god da odlučiš, ja sam tu. Mislim da oni rade na tome i dok nisi došla - rekla je Zorica.

Autor: Nikola Žugić