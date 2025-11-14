LJUBOMORNA JE NA MENE I ANELI! Luka zaratio sa Kačavendom, na ovo mu neće ostati dužna! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Asmin Durdžić je ustao da nominuje, a Anita Stanojlović ga je prekinula i obratila se Anđelu.

- Sa Kačavendom smo oboje spustili loptu, a sa Ivanom se ne družim - rekla je Anita.

- Ako ste završili da nastavim ja, je l' ste završili - bio je besan Asmin.

- Sa mnom ne možeš tako - odbrusila je Anita.

- I ja bih sebe nominovao, da uživam u mirisu balege, da gledam pupoljke, da pustim pesmu, to bih voleo, ali jbg, čovek pogreši. Kad bih bio realan nominovao bih Sofiju, koja je pokušala da mi unušti vezu, a napolju sam video da je to bio zadatak. Mogao bih da nominujem dosta ljudi, ali želim da nominujem Kačavendu jer mi ne dopušta da imam izlaganje, nije prijatelj, tu je sujeta, ljubomorna je na mene i Aneli. Ona ne zaslužuje da bude ovde, treba da se leči - pričao je Luka.

Autor: R.L.