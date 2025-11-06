AKTUELNO

Zadruga

ŠOK! Luka progovorio o odnosu Asmina i Aneli, Durdžić opleo po Prodanovićki (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Sinoć si na žurci bio najveseliji, skakao si od radosti do plafona, videlo se da si jedva čekao da se rešiš Aneli - glasilo je pitanje.

- Da jesam, bio sam veseo, bio sam rasterećen. Na momente sam se isključio, nisam razmišljao o problemima i to je to - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam šta da kažem. Drago mi je da se razveselio, ja sam rekla da želim da bude onaj stari, ja ne volim da neko pati i da mu je teško - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Da li ti se sviđa Vanja - glasilo je pitanje.

- Ako je ova (Živić) u pitanju, sviđa mi se kao drugarica, a ova plava (Prodanović) nju ne podnosim - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Vujovića.

- Zameraš Aneli što je dala sok Alibabi, a ti što si dao Maji paštetu i svima drugima koji su je vređali. Ti možeš sve, a ona ne - glasilo je pitanje.

- Ja joj nisam zamerio, rekao sam da ima pravo, ona je pitala da li ima neko da zameni - rekao je Vujović.

- Luka, pre neki dan smo jeli zajedno paštetu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro, da. Rekao sam da u ovoj situaciji nije okej, jer onda time potvrđuje sve što si rekao - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

