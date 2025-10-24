AKTUELNO

Zadruga

Kako li će reagovati kad ovo sazna?! Milosava uvidela pozitivnu promenu kod Alibabe otkako je Aneli ušla, Ivan opleo po njemu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Asmin Durdžić ležao je kod Milosave Pravilović na krevetu, dok je Aneli Ahmić bila pored, a kada je otišao, Ivan Marinković i ona su zajedno opleli po njemu.

- Bože gospode, opsednut čovek - rekao je Ivan.

- Da, opsednut, podržava samo da bih ja raskinula s Lukom - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli Joca kaže koji se dečko nada, kaže: "koliko se vidi da je procvetao kada si ti ušla", on se sprda s ljudima, prihvata šalu na svoj račun. Ide i skače - rekao je Ivan.

- Ma da, potpuno drugi čovek, kada je on ovo uradio?! Nikad. Ja vidim da je voli, znam ja šta vidim - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma hajde bre ne lupetaj, on je bolestan čovek, ne možeš da voliš nekoga i da ga tako vređaš - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

