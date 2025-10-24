Kako li će reagovati kad ovo sazna?! Milosava uvidela pozitivnu promenu kod Alibabe otkako je Aneli ušla, Ivan opleo po njemu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Asmin Durdžić ležao je kod Milosave Pravilović na krevetu, dok je Aneli Ahmić bila pored, a kada je otišao, Ivan Marinković i ona su zajedno opleli po njemu.

- Bože gospode, opsednut čovek - rekao je Ivan.

- Da, opsednut, podržava samo da bih ja raskinula s Lukom - rekla je Aneli.

- Zamisli Joca kaže koji se dečko nada, kaže: "koliko se vidi da je procvetao kada si ti ušla", on se sprda s ljudima, prihvata šalu na svoj račun. Ide i skače - rekao je Ivan.

- Ma da, potpuno drugi čovek, kada je on ovo uradio?! Nikad. Ja vidim da je voli, znam ja šta vidim - rekla je Milosava.

- Ma hajde bre ne lupetaj, on je bolestan čovek, ne možeš da voliš nekoga i da ga tako vređaš - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić