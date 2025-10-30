AKTUELNO

Zadruga

KLUPKO SE ODMOTAVA: Anđelo rešio da RASKRINKA Aneli, progovorio o njihovom flertu, pa se obratio Luki: OPRAVDAVAŠ... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' bilo je upućeno Borislavu Terziću Terzi.

Foto: TV Pink Printscreen

-Šta si video u garderoberu između Aneli i Janjuša? - glasilo je pitanje.

- Ona je oblačila pidžamu, a on joj je prišao zagrlio je, na šta je ona rekla da mogu da se druže i da popiju kafu - rekao je Terza.

- Luka i Aneli tada nisu bili zajedno - rekao je Janjuš.

- Kako ti se ovo čini, Luka? - upitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa...nije...nije toliko strašno - rekao je Luka.

- Šta ti i Anđelo u prolazu govorite ''nemoj ja da pričam'' i šta to znači? - glasilo je pitanje.

- Anđelo, imamo li neke tajne ti i ja? - upitala je Aneli.

- Pa, ne znam, ti reci najbolje. Ne znam ja šta postoji. Susretnu nam se pogledi, peckamo se, dešava nam se sve šta nam se dešava, to je tako - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Vratila ga na fabričko! Kačavenda podsetila Luku na odnos sa Sandrom, Vanja i Anđelo progovorili o njihovom odnosu (VIDEO)

Domaći

Rešio sam da gledam sebe: Nerio otvorio oči Luki, otkrio šta se dešavalo u porodičnoj kući Ahmića! Ovaj Anelin potez ga je uništio, ljubav PALA U VODU

Zadruga

Muk u kući! Aneli progovorila o ljubavnom klipu s Janjušem, priznala da je sve pregledala, ali da ima emocije prema Luki (VIDEO)

Domaći

Nije me ostavila, nije se izjasnila: Milovan se KAJE zbog afere sa Aleksandrom, pa progovorio o njihovom upoznavanju (VIDEO)

Domaći

ZBOG NJE SAM SE UDALJIO OD SINA: Bajo ne želi ni da čuje za Aneli, obratio se javno Grofici, pa joj uputio POSLEDNJE UPOZORENJE: AKO MI BUDE VREĐALA P

Domaći

REŠIO DA ODGOVORI NA PROVOKACIJE: Gastoz se obratio hejterima, pa stao na put zlim jezicima koji ističu na je objavom PONIZIO Anđelu!