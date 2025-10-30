KLUPKO SE ODMOTAVA: Anđelo rešio da RASKRINKA Aneli, progovorio o njihovom flertu, pa se obratio Luki: OPRAVDAVAŠ... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' bilo je upućeno Borislavu Terziću Terzi.

-Šta si video u garderoberu između Aneli i Janjuša? - glasilo je pitanje.

- Ona je oblačila pidžamu, a on joj je prišao zagrlio je, na šta je ona rekla da mogu da se druže i da popiju kafu - rekao je Terza.

- Luka i Aneli tada nisu bili zajedno - rekao je Janjuš.

- Kako ti se ovo čini, Luka? - upitala je voditeljka.

- Pa...nije...nije toliko strašno - rekao je Luka.

- Šta ti i Anđelo u prolazu govorite ''nemoj ja da pričam'' i šta to znači? - glasilo je pitanje.

- Anđelo, imamo li neke tajne ti i ja? - upitala je Aneli.

- Pa, ne znam, ti reci najbolje. Ne znam ja šta postoji. Susretnu nam se pogledi, peckamo se, dešava nam se sve šta nam se dešava, to je tako - kazao je Anđelo.

Autor: S.Z.