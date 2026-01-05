Kao da je ona jedina majka na svetu: Sofija jedva dočekala da urniše Milicu Veličković, oblatila je kao nikad do sad! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom i suočavanjem koje su imali na "Elitoviziji" sa Milicom Veličković.

- Što se tiče susreta ja sam očekivala da ona bude u žiriju. Klasična njena priča, prepucavanje preko deteta i malo kadra. Nemam lepo mišljenje o njoj. To je ženska sujeta samo da tera kontru i inat preko deteta. Pričao mi je on za "Narod pita" kad je bio sa mnom da mu je rekla da je neće videti ako uradi nešto pogrešno. Ja sam njoj ćutala samo jer je bila trudna i jer sam osećala krivicu, a sad je to prošlo i mogu da pričam sve kako vidim i mislim - govorila je Sofija.

- Šta misliš i vidiš? - pitao je Darko.

- Nije dozvolila da Terza ide na krštenje, a onda je rekla da će videti, verovatno je videla kakva je reakcija - rekla je Sofija.

- Je l' Milica za tebe f*ksa? - pitao je voditelj.

- Da. Ko normalan se druži sa Urošem? Evo šta radi sad Aniti i pravi joj kašu... Šta je radio Aneli? Ona njega ističe kao druga i prijatelja. Ja ću da navedem samo dve stvari. JA sam raskinula sa Terzom, bila sam sama ovde, izašla i bavila se porodicom, a sad sam sa Terzom, a ona je bila sa Rajačićem i ne znam sa kim još za leto, to je i Terza pričao. Ona ide na žurke, rođendane, aftere i ništa ne zaobilazi. Ona priča da je najbolja majka, svaka majka treba da čuva svoje dete, a ne da joj se titula dodeli već je to odgovornost i normalno je. Ona ističe kao da je jedina majka na ovom svetu i da je jedina bila trudna i prevarena. Možda ja sutra budem prevarena, šta treba da radim? A to "Budi fina f*kso" sam joj rekla jer je ušla i lupetala informacije, ništa nije istina, a o njoj sve i svašta izlazi - nastavila je Sofija.

- Koliko je Vanja promenila ponašanje otkak je Žana rekla da je u tajnoj šemi sa njenim bivšim mužem? - pitao je Darko.

- Dok je Žana komentarisala ona je ćutala i rekla je da nije čula, a kad je ušla u kuću pričala je da to nije istina, a sve i da jeste da Žana sa njim nije deset godina. Ona i dalje priča da nema ništa sa njim, a i da ima da oni nisu zajedno. Ja prvi put čujem za njega, ne poznajem ih. Promenila se Vanja, veće reakciju daje u kući nego na "Elitoviziji", a mogla je da kaže to Žani u oči - govorila je ona.

Autor: A. Nikolić