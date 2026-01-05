Rafalna paljba: Kačavenda kao nikad oplela po Ani Ćurčić i Zorici, a onda urnisala i Milicu Veličković! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Milenom Kačavendom, a ona je na samom početku komentarisala njeno suočavanje sa Anom Ćurčić.

- Ona će mene kao da raskrinka, nalupala se kao otvoren prozor. Svoju veliku prijateljicu Zoricu je videla na tri i po minuta. Polila me kafom, kao moram da promenim prezime. Nije me to uznemirilo. Njenam namera jer zna kako sam prošla tu fazu i da sam se teško pomirila sa tim da mi se život srušio kad sam se najmanje nadala jesu stvari koje mogu da me bocnu. Mislim da je Zorica pojela g*vna i da je toga svesna i da je na "Elitoviziji" promenila mišljenje. Zorica se ponaša kao da imam 30 godina i kao da grada nisam videla, a ona je ober gradska riba. Mislim da je Ani htela da pomogne da uđe. Mi smo od Ane čuli iste stvari, da mi se pogledaju vene, mehaničar, žute haljine i da promenim prezime - govorila je Milena.

Milena je dala sud o Milici Veličković.

- Ona nije ni najmanje slatka, bila je sa Rajačićem, čuli smo za Anđela, a došla je da se predstavi kao majka. Ušli smo u septembru i šta sad dete piči na fudbal i uplašiće se tate? Ne dozvoljava njemu da dođe na krštenje. Ajde sad to Terzino staro kumstvo, upisala ga je kao NN oca. Boli nju baš uvo da poštuje kuma njegove porodice. Veliki šef da odobri da on ode, to je sveta tajna i ona će da se kaje jednog dana. Dete je malo i još uvek to ne zna. Jako me je iziritiralo da se predstavi kao fina - govorila je Milena.

- Koliko se Vanja prepala od Žane i navoda da je imala aferu sa Bobancem? - pitao je Darko.

- Ja sam se prvo iznenadila. Ja vidim da je ona nervozna i komentarisala je da je Žana nije zvala ni da je pita kako je kad je išla na intervenciju. Čudno je jako. Vanja je provukla da Žana mene ne može da smisli i ne znam zašto mi to sad govori? - rekla je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić