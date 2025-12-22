AKTUELNO

Zadruga

Bebica na žestokom udaru: Bora Santana prozvao Teodoru i njega, Terza očitao lekciju cimerima! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najneuljudnije osobe u Beloj kući. 

- Na prvom mestu mi je Hana jer je pokazala da ne može da me podnse otkako je ušla na ova vrata. Ona nabacuje neke priče kako guram ja s*se. Ona lođe utiče na Neria, u lošim je odnosim sa majkom zbog nje i da nije sa njom razmišljao bi svojom glavom. Drugo mesto je Joca jer starije osobe treba da se poštuju. Treća osoba je Murat - govorila je Sandra Todić.

Preokret: Luka zbog Anite napravio šok potez, odlučio da spoji Anđela i Aneli! (VIDEO)

- Prvo mesto je Teodora koja mi je vređala familiju, mrtvu majku mi je psovala - rekao je Bora.

- Ja to nikad ne radim, ne zanimaš me za tri života. Jako vodim računa kako razgovaram sa tobom - dodala je ona.

- Drugo mesto je Bebica zbog svega što je izgovarao ljudima. Treće mesto Uroš - nastavio je Santana.

DRAMA ANITE I LUKE: Zadatak im poremetio mir, ona mu žestoko odbrusila! (VIDEO)

- Neuljudskost je šta Bebica spominje, a neuljudan je kad ti kažu da se obučeš, ne jedeš u krevetu i slično. Neću puno da dužim, ali neki stajlinzi u kući... Navešću Radu, Vanju Prdanović i Anastasiju - govorio je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

