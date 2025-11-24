Nova drama: Bebica ne bira način da vrati Teodoru, ona iznela još prljavog veša: To je bio kavez, ali ne zlatan (VIDEO)

Žestoko prepucavanje!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica raspravljali su se ispred Bele kuće, a on je pokušao da je obrlati i ubedi je da bi joj pomogao da kupi stan nakon "Elite 9", a ona mu je odmah žestoko odbrusila.

- Je l' smo rekli da je ovo kraj i da nam je ovo cilj što smo ušli? Najbolje je bilo da smo poslušali moju mamu da ne ulazimo - rekao je Bebica.

- Ti da si rekao da nećeš da ulaziš ovako ne bi bilo ovako. Ti ne možeš bez toga - dodala je Teodora.

- Mogu, šta nam je falilo napolju? - pitao je on.

- Ja mogu da mislim da sam ti rijaliti devojka. Pošto smo od cele veze 20 meseci bili ovde. Da li je tebi falilo para za nešto? - govorila je ona.

- Ja sam želeo da ti pomognem oko tvog stana - rekao je Bebica.

- Ti da mi pomogneš? Ti nos nisi hteo da mi platiš. Ti bi se sad kao i preselio? Ovo su tvoje malverzacije i laži. Ti ne znaš moj odgovor zašto si ušao, a sad ti je odgovor da si hteo da mi pomogneš da kupim stan, kako lažeš tako? Čime si ti meni pokazao da si uz mene što se tih stvari tiče? Uvek si pričao da ćeš da gradiš ogradu, tebe ne zanima da se seliš i nemoj da mi prodaješ te priče. Ti znaš da sam ja sama sebi htela sve da obezbedim, ovo su budalaštine. Ne daj Bože da sam nešto uzela od tebe - dodala je Teodora.

- Ti si trebala da budeš moja žena - rekao je Bebica.

- Ja to tako nisam osećala. Ovo su budalaštine da si ti meni hteo da kupiš stan. Čime bi ti meni pomogao? Mene to ne zanima. Da li se sećaš koliko si izbegavao da ne bi platio nos? Hoćeš da ispričam sve? Mene to ne zanima, a tebe lova jako zanima. To je bio kavez, samo nije zlatan. Nisam mogla da radim stvari koje želim, ti si želeo da budeš u toj kući, samoživ si i sebičan. Ovo je isto sebično jer me ne puštaš da idem dalje i mislim samo tebi da bude dobro. Mi smo uvek išli sa Dadom na kafu, to sve govori i on nam je bio kao privezak. Zašto smo svako jutro išli kod Ivana u kafanu? Svako jutro je bilo isto - govorila je Teodora.

- Navika, tu smo sedeli jer nam je bilo najlepše - dodao je Bebica.

- Ne, ti tako živiš jednolično. Ja tako ne mogu. Tvoj život je jednoličan, ne zanimate gde bih ja htela, nego samo gde ćeš ti da ideš, pa ja ako hoću - rekla je Teodora.

Autor: A. Nikolić