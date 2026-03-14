Jedna jedina Daria Subotić! Trinaestogodišnja kandidatkinja rasplakala Đanija, sve bacila na kolena! (VIDEO)

Nema premca!

Daria Subotić sledeća je takmičarka koja je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda", a ona se ove večeri predstavila pesmom Silvane Armenulić "Ciganine sviraj, sviraj", a njen mentor je Bosanac.

Nakon ovoga, ona je otpevala pesmu Aleksandre Radović "Nema te žene", a žiri nije imao šta drugo da kaže osim "Da".

- Samo što mi suza ne krene - dobacio je Đani dok je Daria pevala, a nakon nastupa je i potvrdio:

- Meni su suze krenule sine, Bog da ti da zdravlja i da te čuva i glas da te služi, ceo život da pevaš ovako - rekao je Đani.

- Đani nju nije slušao do sad, i zato susret sa ovom malom zverkicom je šokantan. Mi smo znali da će ona da pokida, ali mi je sad bilo interesantno da gledam Đanijevu reakciju - rekla je Jelena.

- Toliko si slatka, toliko si posebna, tvoja čar nije samo u pevanju, tvoj personaliti, nastup, gluma, ti si dete rođena za scenu, pevanje te prati. Volela bih da ozbiljno nastaviš da radiš, Verujem da ćete vi to dobro uraditi, sa ovim što ti imaš, taj scenski pristup, to što nosiš u sebi, tu boju glasa, kad uradiš ovu nadogradnju, ti možeš da budeš čudo, ne samo na prostorima Balkana, nego mnogo šire - rekla je Viki.

- Bila si savršena, bitno je da ideš nekim zdravim putem - rekao je Desingerica.

