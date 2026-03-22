Ti si nadprosečna lepotica, HOLIVUDSKA DIVA! Andrea Vantić pobrala sve simpatije, ali glas zakazao, ponovo ide u baraž! (VIDEO)

Stajlingom i izgledom oduševila sve!

Sledeća kandidatkinja koja je izašla na velelepnu scenu bila je Andrea Vantić, koja je ovoga puta otpevala pesmu Zorice Brunclik "Ne dam ovo malo duše", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Andrea je potom promenila ritam i izvela pesmu Lepe Brene "Robinja", a žiri je rekao svoje - dva da od Bosanca i Đanija, a od Viki i Desingerice ne.

- Malo su ti krajevi, moraš da radiš na tome, boja glasa ti je super, otpevala si super, stajling prelep, osam plus - rekao je Đani.

- Meni je boja glasa vrlo lepa, razumljivost teksta vrlo jasno, jedini eventualno problem malo veštački ti ukrasi koje izvodiš preko seckanja, ali borba za lepotu je dozvoljena, držala si mi pažnju, ne vidim razlog da ne bih dao da, ritmika je u redu, stajling je na mestu, jedan odmeren, pristojan, kulturan uz pesme koje si pevala, bravo - rekao je Bosanac.

- Prva pesma odlična, visina glasa, vokal odličan, imaš previsok glas, meni to prija, ali kolaps sa drugom pesmom, Brena ti ne stoji, sve vreme pišti, malo seljačkije otpevano, mislim da je to bilo pola dobro, pola nije, loš odabir druge pesme te je osakatio danas - rekao je Desingerica.

- Svaka ocena je za đaka, nije bilo savršeno, a ni mi ne mislimo da je sve bilo loše, tu si negde na pola, u prvoj pesmi je nedostajala emocija, sad već ulazimo u veći level, gledamo i dinamiku, bilo je dosta dobrih, ali i dosta loših stvari. Falila mi je dinamika, emocija, nisi bila u falšu, to nije dovoljno. Što se tiče druge pesme, ja tu pesmu obožavam, ali tek ona nije bila pevački dobra - rekla je Viki.

- Mogu donekle da se složim da nije bilo previše emocija, to je bilo samo do treme, ali njena predivna boja glasa, volumen prelepi ukrasi. Meni je večeras fascinantna njena lepota, izgledaš kao holivuska diva, ti si nadprosečna lepotica. Obukla si se kao za crveni tepih, prelepa si, stvarno si posebna a lepa si kao bog, sa druge strane odlična si pevačica, sa kojom samo treba da se radi na samopuzdanju, bićeš veoma uspešna u ovom poslu. Moramo da radimo na savlađivanju treme, to je sve što te sprečava - rekla je Jelena.

Andrea se zahvalila svojoj mentorki i dala joj buket cveća.

Autor: R.L.