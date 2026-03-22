Gojka Turanjanina Viki vratila ZLATNIM GLASOM, a Karleuša ga odmah presekla: Bilo je odvratno, trebalo je da ispadneš odmah! (VIDEO)

Surovija nego ikad.

Naredni takmičar ove noći bio je Gojko Turanjanin, koji je otpevao pesmu Halida Muslimovića "Nije mene dušo ubilo", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Gojko je zatim izveo pesmu Nina Rešića "Šta ću mala s tobom", a onda su usledili glasovi žirija - on je dobio tri da, a jedino je Jelena dala ne.

- Ja sam promenio, malo si se popravio, super si krenuo, onda refren u falš, pa si se popravio, eto - rekao je Đani.

- Prvu pesmu si krenuo dosta ravno, pa si se popravio, bilo mi je baš plastika, pa onda druga pesma... A ja mislim da si ti danas jedan od onih bahatih što ja kažem, koji su se već navikli na da, bilo ti je najlošije izvođenje, ti možeš mnogo bolje, ovo ti je opomena da se potrudiš, bio si bolji - rekao je Desingerica.

- On je ispao, ja sam ga vratila zlatnim glasom - rekla je Viki.

- On je kvalitetan kandidat, nije mi žao što si ga vratila, koliko se ja njega sećam, bio je mnogo bolji nego sad - rekao je Desingerica.

- Bravo majstore dobar si bio, napredovao si, lep izbor pesama, izgovor teksta, naravno da si bio pod pritiskom jer te Viki vratila, ja bih te pustio odmah da ideš dalje, bravo hercegovac moj - rekao je Bosanac.

- Zdravo Gojko, sa razlogom si ispao, nije trebalo da te vrati, večeras je bilo odvratno, trebalo je sa sva četiri ne da ispadneš, falš sve vreme, ravno, odvratno, grozno je bilo, oni koji ispadnu imaju razlog što su ispali - rekla je Jelena.

- Gojko je divan momak - rekla je Viki.

- Mene to ne interesuje da li je on divan, pevanje je bilo užasno i zaslužio je da ispadne - rekla je Karleuša.

Produckija je odlučlila da Gojko ipak ide u baraž.

