Godina ne mogu da se rešim: Ša otkrio razlog zbog čega ga Mionini roditelji ne vole, pa im uputio ŠOK poruku! (VIDEO)

U toku je još jedna radio 'Amnezija'. Vaš domaćin danas je Milena Kačavenda. Njen sledeći gost je Nenad Aleksić Ša.

Ša, kakva su očekivanja od svadbe koja tek treba da se desi? -pitala je Milena.

Meni je prejeziv taj hotel i ta kao prva bračna noć. Ako smo u rijalitiju ne znači da treba da se sprdamo sa svima. Ja njoj nikada nisam branio niti bi devojci koja se bavi muzikom da nastupa. Svaka vrsta njenog uspeha je i moj uspeh kao i sinoć kad sam gledao kako peva na ostrvu meni je srce puno. Muzika je i moj život i najsrećnija sam osoba zato što sam u vezi sa osobom koja se bavi istim poslom, ja ću producirati muziku kao i da nastupam kad izađem

Kako ćeš reagovati ako bude radila sa nekim muškim kolegom? -pitala je Milena.

Neću da ulazim u te stvari, naravno da će imati kontakt sa ljudima . Ja apsolutno stojim uz nju, ni jednog momenta ne bih smetao u poslu. Ja i da sam u savršenom odnosu sa njom, njeni roditelji bi isto bili protiv toga -rekao je Ša.

Zbog čega misliš da je to tako? -pitala je Milena.

Godine su broj jedan kao i to što nisam bio slobodan na papiru kad sam ušao, ljudi imaju pravo da mi zameraju, rešili smo to za brak, godina ne mogu da se rešim, volim što imam ovoliko godina i zaista to ne mogu da promenim -rekao je Ša.

Stanislav je rekao da se gledaju obostrano, da li misliš da treba da imaš deo sumnje? -pitala je Milena.

To gledanje sam ja stvarno video, ali da su oni zajedno ili da ćućore ajde, nego se nije ništa desilo, niti ona mene drži u odnosu niti ja nju, oboje smo dobrovoljno ovde. Gledaoci imaju pravo da sumnjaju ali ja ovde najbolje mogu da znam kako se i šta dešava -rekao je Ša.

Autor: Nemanja Šolaja