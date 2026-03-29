Bilo je dosadnjikavo, ali lepo! Aleksandar Stojadinović 'na kredit' dobio četiri DA i prošao u šesti krug! (VIDEO)

Bilo je kroz iglene uši.

Poslednji kandidat večeras bio je Aleksandar Stojadinović, koji je izveo Đanijevu pesmu "Đerdani", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, na čijem je mestu danas Kemiš.

Zatim je on otpevao i pesmu Jašara Ahmedovskog "Dobar sam momak", a žiri kod njega nije imao nikakvu dilemu, sva četiri da za Aleksandra.

- Šta bih ti rekao, iskreno je na debeo kredit, dobro si ti to otpevao i dobro pevaš, kad bih zažmurio to je odlično radio Avala, Ralja, 2012. bazen, drvena skakaonica, ja i burazer skačemo - naveo je Desingerica.

- Otpala mu kosa od skakanja - rekao je Bosanac.

- Ali ako otvorim oči vidim Bubanj potok, ne znam koliko je realno iz ovog stanja napraviti zvezdu, kad neko ide da kupi šiš ćevap i vidi tebe brkatog, da ga boli đ*ka što je gladan ide da te dodirne. To mora da postigneš, to za sad nema. Nadam se da će to napraviti na mnogo bolje, za sad je samo vokalno ludilo, a stejdž ništa, za sad je samo Ralja, a mora da dođe do Beograda - rekao je Desingerica.

- Meni se dopao izvor pesama, to mi se dopalo, u drugoj pesmi se čuo potrošen vokal, ne mora da znači, možda je danas takav dan - rekla je Viki.

- Pesmi su odlične, baš me briga za tvoje foršpile, zbog pesama sam dao, bilo je falša, bilo je svega, sve je zgužvano, ali trebalo je ovo otpevati - rekao je Bosanac.

- Bilo je dosadnjikavo ali u isto vreme lepo, ti si kao kad puste pevače koji lepo pevaju ali izgledaju kao da rade u prodavnici, evo ti da - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.