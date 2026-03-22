Robert Selinger prošao direktno u peti krug! Jelena zarežala na Desingericu jer se dvoumio! (VIDEO)

Bilo je u zadnji čas.

Sledeći kandidat koji se predstavio ove noći bio je Robert Selinger koji je ovoga puta otpevao pesmu Tošeta Proeskog "Ostala si uvijek ista", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Potom je izveo i čuvenu pesmu "Motori" grupe "Divlje jagode", a žiri je kod njega bio jednoglasan - sva četiri da i direktan prolaz u peti krug.

- Despiću, imao si neki problem sa ovakvim izvođenjem? Ne kapiram, ne treba srozavati ovaj šou na tvoje niske grane - rekla je Jelena Desingerici jer je dao da u poslednjem trenutku.

- Mislim da si dao 300 posto i da si se mnogo trudio, kao meni "motori" kao daj mi da - rekao je Dersingerica.

- Hoćeš iskreno, nisam gledao u tebe - rekao je Despić.

- Onda si zrikav. Možda mi je malo prva pesma bila veći zalogaj zbog nekih krajeva, za njega mi je malo - krenuo je Desingerica, a Jelena ga je hitno prekinula.

- Ne pričaj o pevanju koje je bilo savršeno, ne traži manu ovom kandidatu - rekla je Jelena.

- Ovo ti je Vikicin kredit, ako ćemo tako Cekić moj je bio bolji pa je dobio od tebe ne - rekao je Desingerica.

- Koju grešku je imao ovaj kandidat? Celu drugu pesmu si pričao nešto Viki nisi ga ni slušao - rekla je Jelena.

- Prva pesma je bila jako dobra. Svako od nas ima nekad dan, kad prija ili ne prija, i to je jedno stanje žirija, muzika nije matematika, umetnost je stvar doživljaja, meni si ti bio odličan, više mi se svidela prva pesma, bilo je energije, drugu pesmu si prepržio, ali to se tako i izvodi. Po svim segmentima je bilo savršeno - rekla je Viki.

- Meni si bio vrh i prva i druga pesma, pun gas, visina puca, sve, svaka čast - rekao je Đani.

- Roberte, učinio si me ponosnom, ovo je tvoje najbolje izvođenje večeras, bez greške, tako se bori - rekla je Jelena.

