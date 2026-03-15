Ovo je najbolji smarač večeri! Aldin Huremović prošao direktno u peti krug, pa popio kritike!

Sjajan kraj emisije!

Poslednji takmičar ove večeri bio je Aldin Huremović, koji se predstavio sa pesmom Halida Bešlića "Ne bolujem", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga, Aldin je otpevao pesmu Marinka Rokvića "Ti za ljubav nisi rođena", a potom su usledili i glasovi žirija - sva četiri "Da" za Aldina.

- Ovo je bilo najdosadnija četiri da u istoriji. On lepo peva, ali energija, toliko dugačko, toliko je trajalo, toliko je bilo dosadno - rekla je Jelena.

- Otpevao si tačno, korektno, jedno veliko da od mene, svu sreću ti želim u životu, i veseo, i raspoložen i svaka čast - rekao je Đani.

- Ovo je najbolji smarač večeri, dala sam da jer peva dobro, dosadno je bilo, dugačko, kao medved kroz šumu, dosadno je bilo, najbolji smarač večeri, dosadne pesme - rekla je Jelena.

- To je kriv tvoj producent, trebao ti je ubrzati ovu pesmu, niko ne bi primetio, bilo je tromo, nikako da kreneš, jer ti je sporo, dečko se nije snašao, ali dobro peva, bez greške, bez falša, tekst se razume, ali Jelena je potpuno u pravu - rekao je Bosanac.

- Da Taške nije došao ovo bi bilo debelo "ne", ja sam dao kao kvisko četvrto da, ali nije bilo za četiri da, bilo je i drugih takmičara koji su tačno pevali, a ne bini go kukuruz. Ovo je bilo za dva, za baraž lagan. Ovo je bilo na kredit, nije bilo mega, bio je za dva da, ovo je jedan poklon veliki - rekao je Desingerica.

