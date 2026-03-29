Jedan jedini Dimitrije Dilber! Zapalio scenu, oduševio sve i prošao direktno u sledeći krug! (VIDEO)

Ništa manje od "bravo" nije zaslužio!

Dimitrije Dilber sledeći je takmičar ove večeri koji se predstavio pesmom Nade Obrić "Bolna ti ležim", a njegov mentor je Bosanac.

On je potom u potpunosti promenio ritam, pa je izveo pesmu "Tropiko benda" - Ciao Bella, a žiri je bio jednoglasan, sva četiri "Da" za Dilbera.

- Dilbere, prva pesma fantastična, to je antologija čista, malo si tu brkao da li bolna ili bolan. Meni se toliko svidelo u njegovoj izvedbi, ja ti predlažem a i Draganu da snimiš "Bolan ti ležim" u muškom izvođenju, kako je i bilo planirano, jer ti mnogo dobro leži, a u drugoj pesmi si na svom terenu - rekao je Kemiš.

- Dilbere, savršeno prezime, lep si kao Bog, bravo za stajling, za nastup, za energiju, za izbor pesama, zaslužio si da ideš dalje - rekla je Jelena.

- Baš sam htela da pohvalim stajling, ja to retko kad komentarišem, nastup mi se dopao, prva pesma ti je stvarno jako dopalo, i druga okej, ali prva je baš onako, odmah sam glasala - rekla je Viki.

- Odličan si bio, ajmo aplauza - rekao je Despić.

Autor: R.L.