ODUŠEVIO ŽIRI I PUBLIKU! Kenan Hadžić prošao direktno u sledeći krug, pobrao sve simpatije (VIDEO)

Kenan Hadžić sledeći je takmičar koji se večeras takmičio u "Pinkovim zvezdama" i to sa pesmom Bože Nikolića "Ikona", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon toga, on je otpevao i drugu numeru - pesmu "Prokleta je violina" koju u originalu izvodi Saša Matić, a za svoj nastup nagrađen je sa sva četiri "Da".

- Bilo je jako dobro, prva pesma nije valjala ništa, ja znam pokojnog Božu, on je naginjao blago na Šabana Bajramovića, ti si pevao isto kao moj Dilber, ti si otpevao tačno, ali posno, proprano i bez ikakve duše vezane za tekst. Druga, ti si bosanac, ne uvlači se u ove romske pesme, vi to beli ne znate da pevate - rekao je Bosanac.

- Takav frajer iz Sarajeva treba da peva pjesme na jekavici, tad daš dušu, smatram da je bilo hladno, nisi imao onu emociju koju inače imaš, ti si top frajer, fantastično pevaš i jedan si od najboljih kandidata svih nas ovde u žiriju, molim te biraj, nemoj da ti Viki bira ove hladne pesme, pevaj na jekavici, duša ti tvoja leži na jekavici, treba da se držiš na bosanske muzike, ali sva četiri govore da si odličan pevač - rekla je Jelena.

- Dosta je bilo dosta zrelo, kao da imaš 60 godina, treba malo više energije bosanske, u principu treba da izbaciš to kako su ti rekli - rekao je Desingerica.

