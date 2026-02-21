AKTUELNO

Pinkove Zvezde

ODUŠEVIO ŽIRI I PUBLIKU! Kenan Hadžić prošao direktno u sledeći krug, pobrao sve simpatije (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imali su par saveta za njega.

Kenan Hadžić sledeći je takmičar koji se večeras takmičio u "Pinkovim zvezdama" i to sa pesmom Bože Nikolića "Ikona", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, on je otpevao i drugu numeru - pesmu "Prokleta je violina" koju u originalu izvodi Saša Matić, a za svoj nastup nagrađen je sa sva četiri "Da".

- Bilo je jako dobro, prva pesma nije valjala ništa, ja znam pokojnog Božu, on je naginjao blago na Šabana Bajramovića, ti si pevao isto kao moj Dilber, ti si otpevao tačno, ali posno, proprano i bez ikakve duše vezane za tekst. Druga, ti si bosanac, ne uvlači se u ove romske pesme, vi to beli ne znate da pevate - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Takav frajer iz Sarajeva treba da peva pjesme na jekavici, tad daš dušu, smatram da je bilo hladno, nisi imao onu emociju koju inače imaš, ti si top frajer, fantastično pevaš i jedan si od najboljih kandidata svih nas ovde u žiriju, molim te biraj, nemoj da ti Viki bira ove hladne pesme, pevaj na jekavici, duša ti tvoja leži na jekavici, treba da se držiš na bosanske muzike, ali sva četiri govore da si odličan pevač - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dosta je bilo dosta zrelo, kao da imaš 60 godina, treba malo više energije bosanske, u principu treba da izbaciš to kako su ti rekli - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Petnaestogodišnji Stefan Ilić ZAPALIO STUDIO! Oduševio sve i direktno prošao u sledeći krug! (VIDEO)

Domaći

Eldar Katana doneo PRŠUTU, BAKLAVE I KAJMAK! Prošao direktno u četvrti krug, pa počastio žiri i publiku! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

POKOSIO SVE! Dejan Janićević pobrao sve simpatije, direktno se plasirao u TREĆI KRUG (VIDEO)

Domaći

RAZGALIO SVE U STUDIJU! Miroslav Dobrijević zamalo prošao direktno u sledeći krug, publika na nogama! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Ognjen Inđić ODUVAO SVE! Oduševio ceo studio, prošao direktno u naredni krug!

Pinkove Zvezde

ZAKUCAVANJE ZA KRAJ! Luka Đokić prošao direktno u sledeći krug, ODUVAO SVE PRED SOBOM (VIDEO)