Petnaestogodišnji Milan Bajin oduševio sve i prošao direktno u sledeći krug, Karleuša mu poručila: Viki voli da usvaja dečake!

Niko nije imao zamerku na njega.

Milan Bajin naredni je kandidat koji se predstavio ove noći i to sa pesmom Halida Bešlića "Pamtit ću te", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga Milan je promenio ritam i otpevao Đanijevu pesmu "Da li znaš". On je za svoj nastup najviše ocenjen, dobio je sva četiri glasa i direktno se plasirao u sledeći krug.

- Sece moje kakav je ovo osmeh, kakvi ukrasi, kakvi krajevi, kakva samouverenost, zrelost, kad je video moje da i Radino da, tako je procvetao, jednog dana ću ja stajati tu pored tebe, ti ćeš biti velika zvezda, biću Kris Džener, gledaćemo ovaj snimak kako si bio sladak i govorićeš: "Ovako sam počeo" - rekla je Jelena.

- Nisam mnogo pratila takmičenje, a njega sam zapamtila, htela sam odmah da glasam, izuzetno je retko da je neko ovoliko talentovan sa 15 godina, rodiš se tako, ma ubijaš na mestu - rekla je Rada.

- Bio si mali odličan, šuriš, bio si super za četiri da - rekao je Desingerica.

- Bajine ti si bio za deset, to je to, samo vežbaj, jer ti si pokazao da ne treba ni igrati kad se dobro peva - rekao je Bosanac.

- Ja sam ponosna na MIlana, bio je baš dete, čulo se da ima dobar glas, a sad sve više napreduje, sazreva, sve je poslušao, jako je vredan pažljiv, mnogo lepo vaspitano dete, preponosna sam na tebe - rekla je Viki.

- Samo da paziš Milane, Viki voli da usvaja tako talentovane dečake - rekla je Jelena.

