Produkcija ovog puta progledala kroz prste Stefanu Cekiću! Prošao direktno u sledeći krug, ali kroz iglene uši! (VIDEO)

Ovo je bio jedan od njegovih lošijih nastupa.

Stefan Cekić sledeći je takmičar ove večeri, koji je ovoga puta otpevao pesmu Šabana Šaulića "Majko sve ti opraštam", a njegov mentor je Desingerica.

Potom je Stefan ubrzao ritam, pa je otpevao pesmu Darka Lazića "Čemu ovo sve", a žiri je nakon ovoga dao svoj sud - on je dobio tri da i samo jedno ne od Karleuše.

- Prva pesma, ti si se tako isvađao sa majkom, da bi te svaka majka ostavila u sirotištu i odrekla te se, grozno, da li je moguće da tako pevaš najlepšu reč u životu, ne može se i gore i dole ubiti, dinamički, ti si bio jedna ravna, neprijatna linija. Dao sam ti da, mislim da si dobar pevač. Druga pesma, skraćuješ fraze, ne znaš kad će foršpil, dikcija, on bar zna on vrlo dikcijski ispravno priča, stvarno ovo je najlošije tvoje izdanje koje si mogao ponuditi. Ja ću podržati produkciju, ali šta se desilo s tobom? Ti si nama hteo sabljom glave skinuti, i hajte kući, ne radi se tako... Najopasniji mangupi su oni koji tiho pričaju, pa te uhvate za uvo, a ti samo kažaš mjau. Tako se i peva, da bi bilo nešto jako, nešto mora biti tiho, ne valja, nije dobro, šteta. Pogrešno ste vežbali - rekao je Bosanac.

- Slažem se sa Bosancem, dao sam ti da, jer si izabrao baš teške pesme, bolje da si neke lakše, teške su ove pesme za pevanje, i za nas profesionalce, baš treba da si odmoran, lepo raspoložen, ali borio si se, za da, eto ti - rekao je Đani.

- Bio si dobar, ali si večeras uspeo da otkriješ neke svoje mane. Bio si u prvoj pesmi pregrb. Đani te sluša prvi put i na njega nisi ostavio utisak kao što si pre toga ostavljao na nas, znači da nisi uradio nešto kako treba. Pregrub ti je bio vibrato, poradi na tome, ali moraš da ispraviš vokal a, moraš da se vratiš da radiš to, to rade i formirani pevači, i mi to radimo, promenimo položaj i prometi se pevanje. Baš je bilo loše, i smiri taj vibrato. Bilo je jako dobrih momenata, ti si dobar pevač, kandidat koji treba da ide dalje, i jedan od najboljih u Despićevom timu, možeš i ti jednom da pogrešiš - rekla je Viki.

- Nemaš ti problem ni sa a, ni sa tehnikom pevanja, disanja, večeras je jedini problem bio što si nasiljem hteo da doneseš emociju, Šaban se nikad nije drao, nikad nije urlao, imao je dinamiku i skokove, ali nikad nije urlao. Da se ne lažemo, ti si brutalan pevač, ali Šaban mora da ima emociju, pogotovo kad peva o majci, to te je koštalo mog glasa - rekla je Jelena.

- Ovo nasilje je prešlo na tebe, polako prelazi i na nas - rekao je Bosanac.

Produkcija je odlučila da Stefan ide direktno u naredni krug.

