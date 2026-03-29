Srbiji fale takvi omladinci! Jovan Gavrilović prošao direktno u sledeći krug, podigao sve na noge sjajnom atmosferom!

Bio je odličan.

Jovan Gavrilović naredni je kandidat ove noći koji se predstavio pesmom Jašara Ahmedovskog "Ne bilo mi što mi majka misli", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah potom, Jovan je izvao i pesmu Radiše Uroševića "Ja sam dečko čuj me mala", a za ovaj nastup dobio je sve glasove žirija i direktan prolaz u sledeći krug.

- Jovane zašto dve potpuno različite pesme, potpuno različiti stilovi, Radiša i Jašar? Ne može svako od vas da peva sve, to je nemoguće. To nema veze sa Jašarom, njegova boja nema veze sa Jašarom, nema tu snagu, a drugu je izneo fantastično. Ja govorim opšti utisak, ovo ti leži i idi tim putem - rekao je Kemiš.

- Ovo je bilo top, stoji ovo što ti kaže Kemiš, treba da uvažiš i da poslušaš, ovo ti je zlata vredan savet, to je taj vajb, poslušaj Kemiša - rekla je Jelena.

- Srbiji fale takvi omladinci kao ti - rekao je Kemiš.

- Ja sam ti dao glas odmah kad si pevao strofu, niske lage si bio fantatičan, međutim i druga pesma je bila odlična, ali ima jedna greška, nemoj kompinovati - naveo je Bosanac.

- E ako je došao Bosanac da nam drži dijalekt - re

- Ja Radiši kažem javno, nije dobro snimio - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.