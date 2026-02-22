AKTUELNO

Pinkove Zvezde

PODIGAO CEO STUDIO NA NOGE! Goran Milijašević bez premca, prošao direktno u sledeći krug!

Zasluženo!

Goran Milijašević sledeći je takmičar ove večeri koji je otpevao pesmu Harisa Džinovića "Noćas mi je srce ranjeno", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras njeno mesto zauzima Ognjen Amidžić.

Nakon ovoga otpevao je pesmu "Šumadija" koju u originalu izvodi Miroslav Ilić. On je za svoj nastup dobio sva četiri pozitivna glasa, a žiri i publika u studiju su se zaista razgalili uz njega.

- Bio si pozitivan, vedar, uneo lepu energiju, lep odabir pesama i neka ti je sa srećom - rekla je Viki.

- Dobar dasa, u prvoj pesmi se uplašio u drugoj eksplodirao, dao baš gas 200 posto išao na sve ili ništa, to je rezultiralo sa četiri da - rekla je Karleuša.

e- Ja sam hteo da ti zemerim na prvoj pesmi, tvoja mentorka ima malo na neki način ograničenu vrstu muzike koje daje kandidatima, već sam kod prve pesme hteo da ti zamerim, ali si me u drugoj pesmi razveselio, čak sam se i oženio, oduševio si me zasluženo četiri da - rekao je Desingerica.

- Raduje me što je i drugi sirotan udomljen, tvoj staratelj je vrlo zadovoljan, prvu pesmu si pevao sa jednim finim filingom, tri sata ujutru, da gosti uživaju do Beograda - rekao je Bosanac.

