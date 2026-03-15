Bosanac zaratio sa publikom zbog Milana Bajina! Produkcija mu progledala kroz prste i poslala u sledeći krug! (VIDEO)

Dobio je glas od produkcije.

Naredni kandidat ove noći bio je petnaestogodišnji Milan Bajin, koji je izveo pesmu Halida Bešlića "Robinja", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga Milan je izveo i pesmu Davora Badrova "Ja baraba sve joj džaba", a nakon nasupa usledili su glasovi žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, a samo je Bosanac glasao negativno.

Desingerica je podigao publiku da viče "Ua Bosanac", pa su tako ovi usklici ubrzo odzvanjali svuda.

- Otpevao je dosta korektno, ti si mlad, pred tobom je velika karijera, super si, meni su obe bile dobre, super si stvarno za tvoje godine - rekao je Đani.

- Ma odličan, super je, odličan vokal, odlične godine, ali u petom krugu ćemo očekivati da malo nama dočaraš malo bolje, da nas zabaviš, ovo sad kupuje vokalom i što je tako sladak, mali, ali treba malo gasa na nas da nas spržiš kao majmune - reklao je Desingerica.

- Pažljivo sam slušala tvoje pevanje, neke fraze i neke ukrase koje si izvodio sa svojih 15 godina, to savršeno kontrolišeš, ne imitiraš, pevaš na svoj način što je retko za dete od 15 godina. A očaravajući joj tvoj osmeh i te rupice kad se smeješ, to će ti doneti mnogo devojaka i mnogo posla. Ali bih Viki rekla da sredi njegovo kretanje, da ne šeta levo-desno nekontrolisano, gleda u pod, onda kao medvedić koji hodal nekontrolisano. Da ne bi izgledalo amaterski, molim te, za sledeći krug, šetanje levo-desno zaboravi i gledaj u nas, pokušaj da te to ne dokencentriše, ili zatvori oči - rekla je Jelena.

- Ja ne znam šta mi bi... Ne, ja sam rekao da u ovom takmičenju, dokle god budem ja, na mene godine ne čine neki presudan faktor. Na snagu kad počneš da pevaš, nije o, nego u, a druga pesma, svaki kraj ti je bio visok, sve je bilo falš, zato sam ti dao ne. Čistota pevanja se mora poštovati, da se ne povedeš da je sve savršeno, nije i ua publika - rekao je Bosanac.

Ognjen Amidžić je ipak odlučio da on ide dalje i dao mu glas produkcije.

