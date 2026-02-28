Krv iz ušiju je uznemirila publiku! Karleuša slomila krila Dariji Banoži, sreću mora da traži u baražu!

Kraj emisije će doneti razrešenje.

Sledeća kandidatkinja koja je ove večeri izašla na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" bila je Daria Banoža, koja je otpevala numeru Jelene Tomšević "Vertigo", a njena mentorka je Viki Miljković.

Nakon toga Daria je izvela i pesmu Jelene Rozge "Razmažena", a nakon nastupa žiri je rekao svoje - ona je dobila tri da, a negativan glas ovoga puta dala joj je Jelena Karleuša.

- Mislim da je ovo realan odnos glasova, nisi bila za direktan prolaz večeras. Jako si se lepo obukla, bravo za stajling, perfekcija, ko god da ti je pomogao vrlo ukusno sa stilom, bravo. Previše otvoreni vokali, krv iz ušiju je liptala, i uznemiravala sve u studiju i gledaoce. Svaki samoglasnik je veoma otvoren i veoma agresivan, to može da se popravi. To treba da se zatvori. Uznemirijući momenti da se smire i ona će biti perfektna - rekla je Jelena.

- To je njen manir. Ona će se smiriti, ovo je žar da prođe - rekla je Viki.

- Ja moram priznati da za stvari koje se mogu popraviti ja dam da, ne cenim kad vidim da nema od tog posla ništa, onda dajem ne. Ti imaš predivnu boju glasa, izgovor perfektan, forte je fantastičan, forcante je divan, ona je pogađala kao snajperom, tvoja čistota pevanja je bila na nivou mog ukusa, izgovor teksta, jasnoća pevanja, bravo curo - rekao je Bosanac.

- Oduševila si me svojom pojavom, ja sam promenila glas, zamalo da bude ne, ali ipak je bilo za da, imaš potencijal, lepu boju glasa, prodoran, druga pesma je zvučala neprijatno, naporno, previše otvoreno, previše svega, tačno moraš da paziš šta pevaš šta biraš, ja sam se takmičila sa 19, 20, kad sam htela da pokažem kako ja dobro pevam, pevala sam Silvanu, pa sam ispala, onda sam shvatila da mi to ne leži, pa sam tražila, sve sam gađala šta meni leži, došla sam do finala i bila druga na kraju - rekla je Rada.

- Rozga peva agresivno, ali ona to prodaje, nikako drugačije ne može da se zamisli - rekla je Jelena.

- Meni se sviđa tvoj vokal, bilo je prenapadno, to Rozga peva tako, a ovde su malo pekle uši - rekao je Desingerica.

Produkcija je odlučila da i ona ipak sreću mora da potraži u baražu.

Autor: R.L.