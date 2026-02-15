Došlo mi je da te GAĐAM NEČIM! Filip Dejanović IZNERVIRAO Desingericu, svoju šansu mora da traži u baražu!

Malo mu je falilo.

Sledeći takmičar ove noći bio je Filip Dejanović, koji je izveo pesmu grupe Kerber "Ratne igre", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga on je otpevao pesmu grupe Van Gogh "Nek te telo nosi", a za svoj nastup dobio je tri pozitivna glasa, dok je Jelena glasala negativno.

- Puno falša, ne sviđa mi se boja glasa, pomalo iritantno, na momente krindž, mislim da nije bio definitivno za sva četiri da - rekla je Jelena.

- Malo mi je taj mač previše, mene to malo plaši, mislila sam da će da ode i scenografija. Meni je to bilo dobro - rekla je Viki.

- Ti si meni toliko specifična pojava, bez obrzira što ti Jelena rekla u prošlom krugu da si na helijumu, meni se mnogo sviđa, meni si bomba, sve mi se sviđa na tebi - rekla je Zorica.

- Moram priznati da sam se dvoumio. Prva pesma nije valjala, ispao si iz intonacije, bio si falš, i bio si intonativno nesiguran, ko ti je kriv, trebao si birati. Druga pesma je bila bolja naročito kraj, tu si najpribližniji Đuletu, po energiji, što čini osobenost. Prva ne, jedan pre tebe meni je bio top u toj pesmi, ja sam dao da, ali nevoljno. Ne pevaš čisto te pesme, ovo je ono što sam ja čuo - rekao je Bosanac.

- Zbog čega si se ti zadihao večeras, ti si od početka takmičenja sigurno dobio od pet do deset kila, zadihao si se jer si dobio na težini - rekla je Jelena.

- Ja bih ga iznabadao u glavu, kunem ti se, on ne sluša, ja sam se cimao na probi, a ti si uradio sve što si ti hteo. Baš je dobar, ne znam šta se desi, šta se us*reš kad izađeš. Došlo mi je da te gađam nečim, a znam kako to možeš da radiš, imaš predispozicije, ali nešto se desi - rekao je Desingerica.

