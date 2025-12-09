Overiću celu četu patuljaka: Sara juče a sav glas zbog raskida sa Luksom, on je unakazio i najavio haos njenoj majci! (VIDEO)

Haos pred sam kraj emisije!

Voditelj Milan Milošević u emisji "Pretres nedelje" pred sam kraj želeo je da čuje zbog je Sara Stojanović vređala Ivana Marinkovića, zbog čega je došlo do njenog raskida sa Saletom Luksom.

- Nisam ga namerno navela, uvredila ga jesam i rekla da je jazavac. On ne obraća pažnju na Saleta i naš odnos - rekla je Sara.

- Verovatno je neki žal u tebi ostao - dodao je Milan Milošević.

- Navela sam ga jer je to moje mišljenje, a on me ne zanima u pet života. Zavolela sam ovog čoveka, unela sam se i ne želim da nam neko ovo pokvari. Ja sam odlepila za njim, sa njim mi je prelepo i iz dana u dan mi je sve lepše - pričala je Sara.

- Kako tvoje drugarice napolju kažu da nisi imala dugu vezu? - ptiao je voditelj.

- Pa to mi nisu drugarice. Ja svog bivšeg dečka nisam varala. Odnos sa Janjušem nisam gledala kao šemu jer u šemi ne idem na bazen, vodio je svoju ćerku, donosio mi slatiše. Ja sam bila zaljubljena u Janjuša, ne mogu da kažem da sam ga volela. Bio mi je zabavan i drag. Mi se nismo viđali samo po stanu, upoznao me je i sa njegovim kumom, ali on mi je nebitan. Pričala sam sa Saletom i da sam bila pametnija ne bih progovorila ni reč. Mene oni ne zaimaju u pet života, svaka ima bivše i ne dotiču me. Ja sam sa njim srećna i ne dotiču me - pričala je Sara.

- Sve naše svađe je ona izazvala. Ja sam ovde ispao najgori - rekao je Luks.

- Moja majka ne treba njemu da zameri ništa, nego meni jer sam sve naše svađe prva započela. On mene danas vređa ceo dan, kao da sam najgora na svetu. On ima svoje žute minute i ja treba da se sklonim kad je u tom stanju. On mene ceo dan danas vređa - dodala je Sara.

- Ti si rekla malopre da imaš strah od njega - rekao je Mića.

- Imam strah kad je u crvenom. Neću da se sklonim jer ja njega volim - dodala je ona.

- Što ga cele veče moliš da se pomirite? - pitao je Milan Milošević.

- Jer mi je stalo da njega. On je predivan prema meni - rekla je Sara.

- Ona je mene napravila nasilnikom, danas ceo dan ovde plače. Ovde imaju kamere, sve se vidi. Kad se vidi k*ranje, videlo bi se i peglanje. Ja ću svakoga da vređam, njena majka može da me tuži i ne zanima me. Ako uđe njena majka spavaćemio zajedno nas troje. Opaliću celu četu patuljaka. Ona je meni draga, ali njeno ponašanje me sve više udavljava. Imali smo incident sa Ivanom, rešili smo, a ona ga danas provocira da je jazavac. Treba ja ovde da se diskvalifikujem - govorio je Luks.

- Mene svi ponižavaju, njemu nije stalo. Zašto ne vređaš? Sve mi se skupilo, teško mi je - plakala je Sara.

- Bude li mi keva nešto rekla j*baću je uzduž i popreko. Hteo sam malo da peglam jer mi je bilo dosadano. Naravno da ću da te zgazim kad si klošarka, a sad ću da te bacim u arenu hijenama - poručio je Luks.

- Tebi nije stalo čim me ovoliko vređaš - jecala je Sara.

- Remiš me, izdajnik si - dodao je on.

Autor: A. Nikolić