Na ovu muku mi treba još da je trudna: Sofija otkrila da joj ciklus kasni dva meseca, Terza se skamenio (VIDEO)

Spas u zadnji čas, Terza prebledeo!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide da je Sofija Janićijević priznala da joj ciklus kasni dva meseca.

- U ciklu su sam treći dan, to je završeno. Nisam razmišljala da sam trudna, sigurna sam u to. Za to ne posotoje šanse - rekla je Sofija.

- Šta bi uradila da si ostala trudna? - pitao je Milan Miloševi.

- Abortirala. Mi i da smo ostali u vezi, previše je rano i abortirala bih - rekla je Sofija.

- Na ovu muku mi treba samo još da je trudna - poručio je Terza.

Autor: A. Nikolić