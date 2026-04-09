Neki kažu da se ne podnose, drugi vide čudnu energiju: Kada bi Desingerica i Karleuša snimili duet, šta bi bilo?! GLASAJTE! (ANKETA)

Otkako su "Pinkove zvezde" počele sa emitovanjem, pored fantastičnih kandidata koji iz kruga u krug napreduju uz svoje mentore, odnosi među članovima žirija intrigiraju domaću javnost, a ponajviše, odnos Jelene Karleuše, pop pevačice i trepera Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingerica, stoga, kada bi snimili duet, šta bi to bilo?!

Pop pevačica, Jelena Karleuša, na iznenađenje mnogih, ponovo se našla u stolici za žiriranje, ali ovoga puta u najgledanijem muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", prvom i jedinom takmičenju koji ne obavezuje kandidate nikakvim ugovorima.

Pored nje, samo nekoliko stolica dalje, našao se najpoznatiji treper i reper na našim prostorima, ali i šire, po prvi put u ovakvom formatu, Dragomir Despić Desingerica, što je mnoge iznenadilo, ali i zaintrigiralo, te su gledaoci željno iščekivali da vide kako će se upravo on, snaći.

Desingerica i Karleuša nisu, naime, započeli slavno. Već u prvom izdanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", njih dvoje su ušli u žestok sukob i raspravu, pa je tako Jelena u jednom momentu ustala, pobacala sve sa sebe i izašla iz studija.

U svakoj sledećoj epizodi, njihovi sukobi su bili sve češći i sve žustriji i žustriji, a budući da je reč o dve muzičke zvezde, društvene mreže preplavili su isečci ovih brutalnih sukoba. Danas, njih dvoje su spustili loptu, pa tek tako ponekad uđu u raspravu i razmenu mišljenja.

Naime, dok neki misle da se njih dvoje zapravo ne podnose, postoje i oni koji smatraju da među njima vlada neka čudna iz energija, a iz svega ovoga proisteklo je jedno pitanje: ŠTA BI BILO KADA BI KARLEUŠA I DESINGERICA SNIMILI DUET?!

Autor: Nikola Žugić