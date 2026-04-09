Svaki put Kemiš plače... Karleuša otkrila da se videla sa Zoricom Brunclik, evo u kakvom je stanju pevačica (VIDEO)

Ekipa portala Pink.rs nalazi se na snimanju nove epizode muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a odmah posle Desingerice, pojavila se i pop pevačica Jelena Karleuša, koja je za medije, ujedno i naš portal, progovorila o aktuelnostima!

Na samom početku, Jelena Karleuša, naša pevačica, požalila se da je povređena došla na snimanje, i da zbog toga malo kasni.

- Da nisam normalna, i da će da ga ubije žena, ali ja sam se samo šalila. Njegova žena može da bude mirna, jer njega sem nje, ne želi nijedna normalna žena - dodala je Jelena.

Pitali su je i zbog nežnosti sa Desingericom koje je razmenjivala pred početak snimanja i to pred kamerama.

- Ne, samo sam htela da mu napravim problem. On ima jednu simpatičnu crtu te njegove bizarnosti, počinje i meni da se sviđa.

Uveliko priprema Uskrs, a kako je rekla, danas joj se vraćaju ćerke koje obožavaju praznik, te da je njima ostavila da nastave sa farbanjem.

- Deca su mi bila na putu, sad se vraćaju brzinski da nastave, jer one to najviše vole da farbaju jaja, a i Nika je poznata kao neko obeleži svaki Uskrs, gubljenjem u takmičenju i specifičnom reagovanju, ali je s godinama naučila da reaguje.

Karleuša je otkrila da se videla sa Zoricom, te da se nada da će se brzo vratiti na snimanje.

- Videli smo se juče na video pozivu, i jako je lepo izgledala. Jedva čekam da se vrati i želim joj brzo ozdravljenje. Ona zaslužuje sve najbolje i da se vrati, jer ovo takmičenje nije isto bez nje. Kemiš je super lik, ali on nije neko ko je decenijama ispred kamera, to je ona.

Jelena je otkrila i male detalje sa snimanja, da Kemiš svaki put zaplače kada neko od kandidata peva pesmu Zorice Brunclik.

- Ne, ne. Oni su sve vreme u dosluhu kada je reč o žiriranju, oni su možda i najlepša ljubavna priča na ovim prostorima jer ja to nisam videla, da se neko toliko iskreno voli. Svaki put kada neko peva od takmičara pesmu od Zorice, Kemiš plače, to sam videla. Jako je to sve romantično, i tužno, i dirljivo. Kažem, nikad nisam videla toliku ljubav, on je toliko voli, ako je išta lepo moglo da se desi Zorici u životu, to je da ima jednog muškarca kao što je Kemiš. To bih poželela svakoj ženi, da je voli kao Kemiš Zoricu.

Na kraju se zahvalila i Stoji na lepim rečima, pa pomenula sve koji su joj sa estrade zabili "nož u leđa".

- Stoji hvala, divan, lojalan, odan čovek i prijatelj. Ne menja se kako vetar duva. Na estradi ima mnogo lažnih, neiskrenih ljudi, i ja sam se milion puta opekla, ali ono što mogu da kažem je da svakom kome sam mogla da pomognem, pomogla sam, nikome nisam zabila nož u leđa. Ja opraštam sve svima.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: T. Mladenović, Nikola Žugić