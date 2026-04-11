Najbolje predstavljanje Alekse Markovića! Izveo Bojanu na scenu, pa pobrali sve simpatije žirija (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Bilo je sjajno.

Sledeći takmičar ove noći bio je Aleksa Marković, koji se predstavio Adilovom pesmom "Vidim nas", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a na njenom mestu večeras je Kemiš.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga Aleksa je izveo i pesmu Šabana Šaulića "Bojana", a žiri je bio ponovo jednoglasan - sva četiri da i direktan prolaz u sledeći krug. Tokom druge pesme voditeljka Bojana Lazić pridružila se Aleksi na sceni i zaigrala s njim.

- Od potpunog gubitnika do pobednika večeras, od debakla do trijumfa, bravo - rekla je Jelena.

- Oni su se dogovorili u kombinaciji - rekao je Despić.

- On me pozvao, a ti znaš da ja dođem kad me pozovu - rekla je Bojana.

- Jako si ozbiljan i potrudio da pokažeš da ti je stalo, i zato večeras imaš sva četiri glasa i baš mi je drago, Viki je pisala i pisala, a onda je dala glas. Njega smo bušili, ali je stojički izdržao, popravio se - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro ti stoje ove kukumačke pesme, žao mi je što nisi ranije uhvatio taj gas da ideš na tu siguricu - rekao je Desingerica.

- Aleksa, napravio si korak ka boljem, jako mi se dopala prva pesma, to je fazon gde lepo plivaš, lepo zvučiš, ja sam čekala nešto što će mi se dopasti, čekam da nagradim, ali to nije bilo do ovog kruga. Što se tiče ove druge pesme, ja volim ovu pesmu, ali moje mišljenje je da se ne petljaš sa Šabanom, to mi se nije dopalo. Pevao je teško, usporeno, nazalno, ne peva se tako Šaban. Nisam htela da ti oduzemem glas jer sam jedva dočekala da nešto lepo uradiš, a prvo mi se dopalo stvarno. To je dalo jedan lep utisak, ali tvoje pevanje Šabana ne - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad se bude radilo s njim, ne plašim se ja za tebe Aleksa. Uspeo si da tako mlad savladaš sebe, nas, tremu, televizijsku emisiju, i da ozbiljne kritike izdržiš muški i da dobiješ sva četiri glasa - navela je Karleuša.

- Bio si odličan, pozdrav za Zoricu odlično te spremila - rekao je Bosanac.

