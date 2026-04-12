Breskvica i Tea Tairović u jednom! Ana Jokić bacila sve na kolena, ona je KOMPLETAN PAKET (VIDEO)

Ona ima sve kvalitete.

Sledeća takmičarka ove noći bila je Ana Jokić, koja se predstavila pesmom Emine Jahnović "I da mogu", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga Ana je otpevala i pesmu "My Number One" koju u originalu izvodi Elena Paparizou, a za svoj nastup dobila je sva četiri glasa.

- Svakako mentorka je odlično to skrojila, kao da je mentorka napisala za nju ovu drugu pesmu, isključi ove balade, ovaj fazon treba da guraš, možeš da budeš zvezda u ovom maniru - rekao je Kemiš.

- Reče li ti ja da se ne slikaš nego da se raspevavaš, to se u prvoj pesmi zove stisnuto grlo, talenat si, šteta je dati ti ne. U drugoj pesmi imaš dva tona koje nisi nijednom otpevala, nemoj se opuštati, imaš simpatije svih nas, ali prvi duel ima da te očisti bilo koji ako tako budeš radila - rekao je Bosanac.

- Kome smo sve davali, pa sad pune arene, nova pravila igre - rekla je Jelena.

- Vodi računa sine, šteta je da te hvalospevi ne uljuljkaju - rekao je Bosanac.

- Ovo je baš pokazatelj one priče koja je bila u prvom delu emisije, da je ovo drug vreme gde se drugačije pristupa poslu, ti napreduješ, to je kod tebe dobro, tačno je da je tu bilo netačnih tonova. Mojoj Irmi su to zamerili iako je ona veliki potencijal, kao što mislim i za tebe. Vas dve napredujete, mlade ste, ti si baš mlada i svaki put kad se pojaviš ti pevački podigneš lestvicu i ja to volim da podržim. Za sledeći put je preporuka da idete na dve brze pesme, ali mi je mnogo interesantno da je gledam i da je slušam. Mali broj današnjih pevačica može uživo da ovako sklopi u trenutku, koliko je ona u taktu, u stuku, u kuku, kosa - rekla je Viki.

- Kod mene to ne polazi, ona napreduje i pevački, hoću da ode iz ovog takmičenja i da je postala pevačica. Ovo joj je baza, škola, ovakvo iskustvo ne može da se doživi i nešto što malo ko od tvojih vršnjaka može da ima. Ti si mene učinila ponosnom jer si ispunila sva moja očekivanja, predrasude si razbila. Nova Tea Tairović, ne, ti si pokazala da možeš da pevaš, od mene neće izaći nijedan pevač da da nije pevao - rekla je Jelena.

- Što više odmiču krugovi, baš brda napreduješ, nepogrešivo vam je ovo, štop prvu pesmu pokažeš kako pevaš, a onda druga cike cajke. Šteta je ako ne pronađeš dobrog producenta, dobru pesmu i dobrog menadžera, a drugo sve imaš - ,rekao je Desingerica.

- Ona mene podseća na Breskvicu, samo što se Breskvica ne pokreće - rekla je Jelena.

- Ona je Breskvica i Tea Tairović u jednom - dodao je Despić.

Autor: R.L.