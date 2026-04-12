Desingerica i Ivan Brkić zapevali zajedno na sceni! Žiri umalo popadao sa stolica, Karleuša poručila: Ako Despić ode na Eurosong, EU će... (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao.

Naredni takmičar ove večeri bio je Ivan Brkić koji se predstavio pesmom Dragana Kojića Kebe "Cvećar", a njegova mentorka je Viki Miljković.

On je potom izveo i duetsku pesmu Desingerice i Đanija "Ccrevo", a žiri je njegov nastup nagradio sa sva četiri glasa.

Viki je zamolila da ponovo otpeva drugu pesmu, što je režija omogućila, a Despić se pridružio Ivanu na sceni.

- Pa Viki je najveći Despićev fan - rekla je Jelena.

- Pored Andreja, kako da ne budem fan, Andrej me maltretirao, zlostavljao, svi znamo i kućne pomoćnice i kuvarice, svi znaju Despićev repertoar - rekla je Viki.

- Iskupio si se, dobra energija, ove Despićeve pesme su dobre da se pokažu da li imaš agresiju. Imam jedan mali savet, svaki put kad izađeš na binu da se ponašaš kao da ti je finale, da daš 300 posto. Ja ti govorim iz mog iskustva, bez obzira da li su me poslali u neku rupu, šupu ja sam se ponašala kao da sam Madona i kao da pevam na velikoj sceni, jedino tako možeš da uspeš u ovom poslu, da daš 300 posto svaki put, čestitam ti na prolasku - rekla je Jelena.

- Ja sad ako progovorim, odužićemo emisiju, ovo je prvi put da se nešto ovako izvede, pitaćemo kevu kakva si na crevu, ovo je štos pesma, takvu vrstu pesme treba pevati u polufinale kad se publika hvata. A prva je bila jako loša, ja ću da ti dam glas jer si dobar pevač, a danas je bilo najviše kandidata koji su dobili kredite, zašto ne bi ti - rekao je Bosanac.

- Dragan je u pravu, trebalo je da ostavi ovu pesmu kad publika glasa. Uvek postoje te šeretske pesme, Davorike dajke, Čičo čičo, Guram guram a neće da uđe i tako dalje... Pola miliona prodala pesma... Mi smo narod koji voli da se šali, bravo Ivane, to je to - rekao je Kemiš.

- Ja sam zatečen i bez reči - rekao je Despić.

- Kad bi Despić otišao na Eurosong on bi pobedio, ovde me seci. Kad Despić ode na Eurosong to će biti poslednji ekser u Evropskoj uniji, ali će pobediti - rekla je Jelena.

Autor: R.L.