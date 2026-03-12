Njima nema pomoći, ona ih kanali: Anita na stubu srama nakon što je UHVAĆENA U LAŽI, Luka je demantovao za sve, a Asmin i Janjuš joj očitali lekiciju (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Luka Vujović se vratio u kuću, te je ponovio da nikada nije pričao sa Anitom Stanojlović o odnosima koje je imao sa Aneli:

- Ja sam rekao da nije bilo tako kao sa Anitom. Ona je rekla da nikada više neće da odgovori Aneli, a sve vreme odgovoara - rekao je Luka.

- Anita šta ti je Luka pričao o Aneli i fantazijama - upitala je Ivana.

- Neću ja to ovde da pričam - rekao je Luka.

- Ti lažeš Anita, ili ga praviš drukarom - rekla je Ivana.

- Ja nikada nisam rekao da je Aneli prljava - rekao je Luka.

- To je moje mišljenje. On je meni rekao da nije imao potrebu da radi sa Aneli te stvari, a sa mnom mu je dobro - rekla je Anita.

- Anita ti izmišljaš - govorila je Ivana.

- Ja sam sa Aneli pazio više, pazili smo oboje - rekao je Luka.

- Ja se sećam da si rekao da ste vodili računa, da pazite jer ona ima dete - rekla je Ivana.

- Imali smo odnose , ali smo vodili računa, gledali smo šta in kako da radimo - dodao je LUka.

- VI ste bolesni, Anita je rekla da ste opterećeni se*som - dodala je Aneli.

- Ne znam da li da pričam o klupu, o tome što komentarišu Aneli, ili da komentarišem to što ona kaže da je on pričao o se*su sa Aneli. Ljudi on je pravio dete sa Aneli, govorio je da je padantna - rekao je Anšelo.

- NIkada nisam rekao da je prljava ili tako nešto, nikada - govorio je Luka.

- Anita je ta koja kada nekome hoće da napakosti, ona izmišlja - dodao je Anđelo.

- Neka kaže šta sam joj rekao - dodao je Luka.

- Ovde ispada da oni poriču da je njima Aneli problem, a ona jeste problem. Setimo se pesme, on pokušava da pobegne od toga, ali ga Anita uvlači u toga - rekla je Matora.

- Meni je njih žao, Alita je ljubomorna, i sve joj je problem, a on pokušava da joj pomogne. Da se razumemo Luka nije namerno izabrao pesmu, omaklo mu se, ali Luka ona ti se use*ava u život - dodao je Asmin.

- Ja sam sinoč komentarisao njihov odnos, iz mog ugla, a taj odnos nije dobar, moram da kažem da Anita treba da završi sa njim ako mu smeta to, ali ona to namerno radi, ona želi da se vrte priče. - rekao je Janjuš.

- Ne mešam ja, ne potenciram ja - govorila je Anita.

- Ti stalno ponižavaš ovde ljude, a njega kanališ - rekao je Asmin.

Autor: N.B.