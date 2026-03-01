OPA! Asmin naskočio na Maju, pa počeli da se jure i provociraju po sobi! Ovakve scene niste još videli! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!
Maja Marinković nije odustajala od provociranja Asmina Durdžića i Maraka Janjuševića Janjuša, zbog čega je Asmin došao i skočio preko nje, te su počeli nakon toga i da se jure.
- Divnini anđeli - dodala je Maja.
- Nemoćna si Majo - rekao je Janjuš.
- Idem u izolaciju da spavam - rekao je Asmin.
- Tamo ti i jeste mesto, ajde kod Divne - rekla je Maja.
Asmin je ubrzo skočio i legao preko nje, zatim su počeli da se jure po sobi, nakon čega su nastavili sa provokacijama.
- Mislio si sa mnom da kokaš kokice, ne ide o tako. Mislili ste mene da navučete. Osuđen si na propast - rekla je Maja.
- Si me mrze zbog tebe. Na svim negativnim anketama sam zbog tebe - rekao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić