TI I LUKA NISTE PRIJATELJI, RADITE JEDAN DRUGOM IZA LEĐA! Aneli odrukala svog partnera pred celom Belom kućom! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao.

Aneli Ahmić podelila je male budžete Saletu Luksu i Sari Stojanović, ali i Bori Terziću Terzi.

- Imali smo onaj konflikt, gurao si Luku odnos sa Anitom, video sam sve one poglede, meni si hteo loše. Ja se ne bih sladila i ne bi gurala Minu u neki drugi odnos, nikad ne bi nekoga koga ti voliš gurala u drugi odnos, jako si ispao bezobrazan. Znaš preko čega sam ja sve tebi prešla. Ti i Luka niste prijatelji, redite jedan drugome iza leđa - rekla je Aneli.

- Danas je 11 meseci mojoj Barbari, ljubi te tata - rekao je Terza.

Autor: R.L.