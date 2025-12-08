AKTUELNO

Zadruga

TI I LUKA NISTE PRIJATELJI, RADITE JEDAN DRUGOM IZA LEĐA! Aneli odrukala svog partnera pred celom Belom kućom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao.

Aneli Ahmić podelila je male budžete Saletu Luksu i Sari Stojanović, ali i Bori Terziću Terzi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imali smo onaj konflikt, gurao si Luku odnos sa Anitom, video sam sve one poglede, meni si hteo loše. Ja se ne bih sladila i ne bi gurala Minu u neki drugi odnos, nikad ne bi nekoga koga ti voliš gurala u drugi odnos, jako si ispao bezobrazan. Znaš preko čega sam ja sve tebi prešla. Ti i Luka niste prijatelji, redite jedan drugome iza leđa - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Danas je 11 meseci mojoj Barbari, ljubi te tata - rekao je Terza.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

PREOKRET! Luka stavio definitivnu tačku na odnos sa Aneli, pa joj najavio TUŽBE! (VIDEO)

Zadruga

GORI OD LJUBOMORE! Luka uništava sve ostatke velike ljubavi Aneli i Janjuša (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima: Pomirile se Maja i Aneli, najgusnije uvrede i brojne tužbe pale u vodu! (VIDEO)

Domaći

'AKO SE BUDU PROTIVILI, STAĆU UZ SVOG PARTNERA KAO I SADA!' Anđela otkrila šta će se desiti sa njom i Bojanom, pa po prvi put pokazala ZUBE i SUPRODST

Zadruga

Otvorio dušu: Alibaba priznao kakve namere ima prema Aneli, nikad iskrenije priznao sve! (VIDEO)

Domaći

Kakav šok preokret: Aneli priznala Alibabi da joj osećanja prema njemu nikad nisu prestala, on rešio da ispadne fer i prekine svaki kontakt! (VIDEO)