Skamenila se od šoka: Asmin posvetio Aneli pesmu, ona na ivici suza! Sve frapirala reakcijom, nastup shvatila kao provokaciju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko od njega nije očekivao!

Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević najavili su naredni nastup, a na binu je izašao Asmin Durdžić. On je večerašnji performans posvetio bivšoj partnerki Aneli Ahmić i za nju je izveo pesmu Šabana Šaulića "Sine".

On je imao ozbiljnu tremu, a Aneli se više puta uhvatila za glavu i delovalo je kao da je na ivici suza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo nije provokacija i ovo nema veze sa Aneli. Ja sam ovu pesmu posvetio Nori i ženama koje su samohrane majke. Nisam hteo da se sprdam sa nekim pesmama i odlučio sam to u poslednjem momentu. Ne znam koliko je moguće da joj probudim emocije, treba da shvati da Nora treba da nam bude na prvom mestu. Imamo krivicu i ona, a i ja, a Nora treba da bude na prvom mestu - govorio je Asmin.

- Aneli, shvatila si ovo kao provokaciju - dodala je Šopićka.

- Da. Ne znam ko je za šta kriv i ne bih da kvarim 8. mart. Nije mi bilo emotivno, osećam da me ponižava. On je gledao na Jutjubu kako krimosi pevaju te pesme. Emotivno izgleda kad on to peva i nije da sam totalno hladna, ali nije momenat da za 8. mart peva tu pesmu - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

