AKTUELNO

Zadruga

Rizično je da te prijatelji zovu na slavu: Jovan ukanalio Filipa i žestoko potkačio Asmina, a zbog poniženja Teodore svi su se frapirali! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo od njega niko nije očekivao!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Muratu.

pročitajte još

Tako leči svoje komplekse: Vanja stala u zaštitu utorak koleginica i Filipu sasula sve u lice! (VIDEO)

- Filip je rekao da neće da ulazi u veze i da neće ništa na silu da radi. Boginja je rekla da hoće da bleji i da će sa njim do kraja. Pitao sam Vanju posle Maje da li hoće da bude sa njim, ona je rekla da hoće. Za Maju je on kriv, a kao Uroš što kaže ima vremena da pričaju o svemu. Što se tiče Maje prvi put greška, drugi put želja. On je kvalitetan, dobar momak i ne treba mu priča ovde da bi došao do finala. Ja Filipa gotivim ovde od početka. Što se tiče Teodore i Takija mislim da on ima još dokaza i da joj sukob sa Takijem kao i svađe sa Majom nisu potrebne. Ne znam koji je problem njoj da prizna da je bila u vezi sa Takijem ili kombinaciji i da joj je bilo lepo? To je bilo pre Bebice, sad je srećna sa njim. Šaljem Teodoru - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- O Filipu sam pričao pet puta, pa ću j*barnik da komentarišem... Rizično je ovo prijatelji napolju da ga zovu na slavu. On sa Majom ništa nije kriv, ona je pokušala vezu, a kad je videla da od toga nema ništa... Asmin je ljubomoran i krivo mu je što j*beš. Što se tiče Teodore imamo korektan odnos. Što je tebe sramota što ga je Taki stavio? On je gospodin čovek. Veća sramota je tvoja afera sa Filipom i Bebicu što si ozbiljno čačnula. Nominujem Teodoru - govorio je Jovan Rajić.

pročitajte još

Provincijska prof*knjača, ovakve možete da nađete na nasipima po Beogradu: Ivan svojim performansom zalepio Teodoru na dno, pogodio pravo u metu! (VID

- Teodora, gotivim te i mislim da si dobra osoba, ali da si nesrećna u odnosu i da si zato negativna. Kad si bila u prekidu sa njim bila si bolja. Ne bih se petljala u odnos sa Filipom, nije ti to trebalo, ali ste rešili. Filipe, mislim da ništa nisi kriv jer si na početku rekao da ne želiš vezu i ne znam što su mislile da ćeš da menjaš stav. Boginja i ti ste slatki. Ostavljam Filipa - pričala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Šok oglašavanje Filipa Cara: Podržao Anđelu Đuričić, pa žestoko potkačio Maju Marinković (FOTO)

Zadruga

Hit: Filip se posprdao sa Bebicom i karambolom koji su imali zbog Teodore, u Amneziju stigla i ŠOK PORUKA za Milosavu! (VIDEO)

Domaći

PRE UPOZNAVANJA SU RAZMENJIVALI VRUĆE SADRŽAJE! Mina i Kasper se verili sinoć kod Amidžića, a evo šta mu je slala dok je bio u Americi

Domaći

TREBA DA TE JE SRAMOTA: Žestok rat Viki i Zorice oko kandidata iz Sarajeva, pljušte prozvike (VIDEO)

Zadruga

NAZVAO IH 'LAŽNIM RODITELJIMA ŠPARAVALO' Ivan ne može da podnese što je VEZA Anđela i Anite bitnija od njega i Jelene, pa potkačio Rankovića, a onda O

Domaći

SADA JE SVE JASNO: Maja priznala da li je pala na Asminov šarm, pa pomenula Staniju i njegov sukob sa Aneli (VIDEO)