Rizično je da te prijatelji zovu na slavu: Jovan ukanalio Filipa i žestoko potkačio Asmina, a zbog poniženja Teodore svi su se frapirali! (VIDEO)

Ovo od njega niko nije očekivao!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Muratu.

- Filip je rekao da neće da ulazi u veze i da neće ništa na silu da radi. Boginja je rekla da hoće da bleji i da će sa njim do kraja. Pitao sam Vanju posle Maje da li hoće da bude sa njim, ona je rekla da hoće. Za Maju je on kriv, a kao Uroš što kaže ima vremena da pričaju o svemu. Što se tiče Maje prvi put greška, drugi put želja. On je kvalitetan, dobar momak i ne treba mu priča ovde da bi došao do finala. Ja Filipa gotivim ovde od početka. Što se tiče Teodore i Takija mislim da on ima još dokaza i da joj sukob sa Takijem kao i svađe sa Majom nisu potrebne. Ne znam koji je problem njoj da prizna da je bila u vezi sa Takijem ili kombinaciji i da joj je bilo lepo? To je bilo pre Bebice, sad je srećna sa njim. Šaljem Teodoru - rekao je on.

- O Filipu sam pričao pet puta, pa ću j*barnik da komentarišem... Rizično je ovo prijatelji napolju da ga zovu na slavu. On sa Majom ništa nije kriv, ona je pokušala vezu, a kad je videla da od toga nema ništa... Asmin je ljubomoran i krivo mu je što j*beš. Što se tiče Teodore imamo korektan odnos. Što je tebe sramota što ga je Taki stavio? On je gospodin čovek. Veća sramota je tvoja afera sa Filipom i Bebicu što si ozbiljno čačnula. Nominujem Teodoru - govorio je Jovan Rajić.

- Teodora, gotivim te i mislim da si dobra osoba, ali da si nesrećna u odnosu i da si zato negativna. Kad si bila u prekidu sa njim bila si bolja. Ne bih se petljala u odnos sa Filipom, nije ti to trebalo, ali ste rešili. Filipe, mislim da ništa nisi kriv jer si na početku rekao da ne želiš vezu i ne znam što su mislile da ćeš da menjaš stav. Boginja i ti ste slatki. Ostavljam Filipa - pričala je Anastasija.

