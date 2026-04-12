Aldin Huremović dobio sva četriri 'Da', a onda ga Bosanac upropastio: Falš do falša, raspad (VIDEO)

Morao je da mu skrene pažnju.

Sledeći kandidat ove večeri bio je Aldin Huremović koji je otpevao pesmu Safeta Isovića "Neko tiho ulicom pjevuši", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga Aldin je izveo i pesmu Halida Bešlića "I zanesen tom ljepotom", a žiri ni kod njega nije imao dileme - sva četiri da i direktan prolaz u sledeći krug takmičenja.

- I zanesen tom lepotom katastrofa, prva pesma bravo majstore - rekao je Bosanac.

- Jaja su nas udarila u glavu - rekao je Despić.

- Viki nisi spremila dečka falš do falša, ali ja mu dajem prolaz - naveo je Bosanac.

- Kad ste mu dali četiri ne, dobro je i pevao - rekla je Viki.

- Trebalo je i mentalno da spremiš kandidata. Ovo je raspad - rekao je Bosanac.

